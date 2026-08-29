Más vigilancia y drones en las Dunas de Maspalomas: el Cabildo intensifica los controles
Una decena de agentes y un dron controlarán las zonas de acceso restringido, mientras la megafonía recordará en tres idiomas la obligación de permanecer en los senderos autorizados
El Cabildo de Gran Canaria ha reforzado la vigilancia en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas con un dispositivo especial que actuará durante el atardecer, una de las franjas horarias con mayor presencia de visitantes en este espacio protegido. El objetivo es evitar el tránsito por zonas de exclusión o de uso restringido y reducir el impacto sobre el ecosistema.
En el operativo participan una decena de efectivos integrados por agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil, a través del SEPRONA, Policía Canaria y Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. El dispositivo cuenta además con el apoyo de un dron de la Policía Local para reforzar las labores de vigilancia.
Controles en las zonas restringidas
Las actuaciones se centran en informar a las personas que acceden a áreas protegidas y reconducirlas hacia los senderos autorizados. Con ello se pretende minimizar las afecciones sobre la flora y la fauna de uno de los espacios naturales más visitados de Gran Canaria.
Megafonía en tres idiomas
El operativo coincide con la puesta en marcha de un servicio piloto de megafonía instalado en el Mirador de las Dunas, que desde el 26 de agosto emite mensajes de concienciación en español, inglés y alemán durante el amanecer y el atardecer, los momentos de mayor afluencia de visitantes.
Según los datos del proyecto Impulsa Maspalomas, cerca de un millar de personas pasan diariamente por este punto en esas franjas horarias. Los avisos se reproducen cada 15 minutos, entre las 7.30 y las 10.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, recordando que las Dunas de Maspalomas son un Espacio Natural Protegido y que únicamente debe transitarse por los senderos habilitados.
El Cabildo insiste en que la conservación de este enclave depende también de la colaboración de quienes lo visitan y hace un llamamiento a respetar las normas para contribuir a la protección de este espacio natural.
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