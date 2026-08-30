Una amistad que vale un riñón: Yoni Quintana, Ofelia Alvarado y la importancia de la donación de órganos en Gran Canaria

Cuando Yoni Quintana escuchó a Ofelia Alvarado la primera vez que dijo que ella le donaba un riñón para el trasplante que necesitaba no le dio tiempo de asimilar aquella propuesta completamente altruista y tan importante para su vida. La palidez de su rostro delataba sus problemas de salud derivados de una poliquistosis renal detectada cuando apenas tenía catorce años. Pero aquella proposición iba en muy en serio.

La historia comenzó a fraguarse mucho antes de que Yoni fuera consciente de la gravedad real de su dolencia. Durante años, la situación se mantuvo relativamente estable mientras Yoni crecía. Con los años coincidió en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana cuando ella era concejala y él un técnico de su área. Ambos también compartían un pasado común: se conocían desde la infancia por ser del mismo pueblo, Sardina, y porque Yoni era amigo cercano de los hermanos pequeños de Ofelia.

Por su parte, Ofelia mucho antes de imaginar que terminaría donando un órgano, quedó profundamente impactada al ver un reportaje sobre trasplantes renales. Le fascinó la capacidad del cuerpo humano para seguir adelante. La posibilidad de dar calidad de vida a alguien dependiente de una máquina sin que la persona donante tuviera que renunciar a su propia salud. Aquella idea permaneció en su pensamiento como una certeza silenciosa. Por eso, el día que vio entrar a su compañero de trabajo visiblemente afectado tras salir de una consulta médica, su respuesta no tardó en llegar.

Decisión meditada

El punto de inflexión llegó tras una consulta médica de rutina. Yoni regresó al trabajo visiblemente desencajado y con el rostro descolorido. La función de sus riñones había experimentado una caída preocupante, lo que obligaba al equipo médico a pasarlo a la fase de prediálisis y a recomendarle que comenzara a buscar en su entorno a posibles donantes compatibles. Al verlo tan afectado, Ofelia reaccionó de manera inmediata y le dijo de forma llana que, si su riñón le servía, podía contar con él. En un primer momento, Yoni no terminó de asimilar la propuesta, considerándola un gesto de ánimo bienintencionado pero lejano a la realidad.

Ofelia Alvarado quedó impactada al ver un documental en la tele sobre trasplantes renales

Poco tiempo después, la ya debilitada función renal de Yoni volvió la situación crítica. En la siguiente consulta le confirmaron que la entrada en diálisis era inminente si no presentaba la documentación para iniciar las pruebas de un donante. Al regresar al despacho, Ofelia le preguntó directamente si le habían pedido los papeles para empezar a buscar donante. Ante la respuesta afirmativa de Yoni, ella misma cogió el formulario, lo rellenó en su mesa, le adjuntó una fotocopia de su DNI y se lo entregó con rotundidad. Le dejó claro que lo que le había dicho meses atrás no era ninguna broma ni una frase por quedar bien, sino una decisión meditada que venía madurando desde que vio aquel documental.

A partir de ese instante se inició un largo periplo médico y administrativo que duró cerca de diez meses. El proceso estuvo lleno de cautelas legítimas por parte del sistema sanitario. Al no existir una relación de consanguinidad directa y tratarse de una relación de jerarquía laboral, los protocolos exigían garantizar con absoluta certeza que la donación era totalmente altruista, libre de cualquier tipo de interés económico o presión en el entorno de trabajo. Durante esos meses, Ofelia y Yoni se convirtieron en un equipo inseparable. Acudieron juntos a una dietista para perder los kilos necesarios antes de la operación, salieron a caminar conjuntamente para alcanzar los objetivos de salud e hicieron frente a las dudas de la propia familia de Ofelia, a la que ella explicó con pedagogía y calma que donar un riñón en una edad idónea no comprometía su futuro ni el de sus hijos, sino que era una oportunidad única para salvar una vida cercana.

Imagen de cuando la donante y el receptor del riñón se ven por primera vez después de la operación. / LP/DLP

En agosto de 2016 entraron ambos en quirófano para concretar el trasplante. La cirugía resultó un éxito absoluto.

Una década después de aquel hito, la perspectiva que ofrecen los años ratifica la grandeza y generosidad del acto. Ofelia continúa gozando de una salud extraordinaria, no precisa ningún tipo de medicación para la tensión o el colesterol y mantiene una rutina de vida totalmente normal.

Yoni es consciente del gesto de Ofelia Alvarado, que los convirtió en 'Hermanos de Riñón', expresión que se usa entre las personas trasplantadas. «En la vida voy a poder pagar una deuda como esta», asegura Yoni, quien añade que su gratitud con Ofelia «es todos los días».

«En la vida voy a poder pagar una deuda como esta, y se lo agradezco todos los días», dice Yoni

Ofelia Alvarado quiere que esta historia rompa tabúes sobre la donación en vida y concienciar a la sociedad de que es perfectamente viable vivir con un solo riñón y devolver la salud a otra persona. Por su parte, Yoni ha podido rehacer su vida por completo, formar una familia junto a su mujer Erica y ver crecer a su hijo Guayre, sabiendo que la deuda de gratitud con Ofelia es un sentimiento intangible e impagable que lo acompañará siempre.

Más allá de la relación actual de ambos, la donación también ha integrado a ambas familias hasta el punto en el que la madre de Ofelia asegura que Yoni es su décimo hijo.

La donante, siempre con una sonrisa en su cara, no duda en afirmar que es "superfeliz y verlo con su vida y su familia es suficiente gratitud». Ofelia asegura son familia. "Entonces, me siento muy contenta cada vez que a él le pasa algo bueno, igual que siento que tanto él como Erika cuando me pasa algo bueno también se alegran por mí. Son sentimientos de corazón, auténticos, y eso se nota».

Noticias relacionadas

Las visitas de control anuales, que se hacen en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, el mismo en el que se hizo el trasplante, siguen confirmando que todo marcha bien y que aquel gesto impulsado por la amistad y la empatía ha regalado diez años de felicidad, salud, amistad y futuro compartido.