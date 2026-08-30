Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana

Una empresa chipriota ha puesto sus ojos en el subsuelo del sur de Gran Canaria en busca puzolana, un material de origen volcánico utilizado en la construcción desde la época romana y valorado por la industria del sector dadas sus propiedades de resistencia y durabilidad. El Gobierno autonómico ha admitido a trámite dos solicitudes presentadas el 16 de abril de 2026 por la sociedad Feronia Holdings Limited para investigar la posible existencia de yacimientos en San Bartolomé de Tirajana.

Las resoluciones, firmadas el pasado 22 de julio por la Dirección General de Industria, afectan a dos áreas situadas en los ámbitos de Lomo Galeón y Los Caideros y ordenan la apertura de un periodo de información pública de 15 días hábiles mediante su publicación en el BOE y en el BOC, durante el cual las administraciones, como el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y todo aquel interesado pueden formular alegaciones.

Los dos permisos abarcan conjuntamente unos 4,71 kilómetros cuadrados, equivalentes a unas 471,6 hectáreas de suelo rústico. La socilitud denominada Lomo Galeón comprende ocho cuadrículas mineras y ocupa aproximadamente 269,5 hectáreas, mientras que llamada Los Caideros se extiende sobre seis cuadrículas y unas 202,1 hectáreas. En conjunto, la superficie representa alrededor del 1,4% del término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

El Ejecutivo ordenó la apertura de un periodo de información pública de 15 días hábiles para las alegaciones al proyecto

La admisión a trámite no supone, sin embargo, que la empresa pueda comenzar a extraer puzolana ni que tenga reconocido un derecho de explotación. Se trata de un paso administrativo que acredita que las solicitudes y la documentación aportada cumplen los requisitos formales para continuar su tramitación.

El objetivo de los permisos es realizar durante tres años trabajos de investigación, con catas, prospecciones y sondeos, para determinar la presencia y las características de los recursos de puzolana existentes en el subsuelo. La socilitud presentada al Gobierno de Canarias incorpora toda la documentación necesari: desde la planificación de los trabajos y los medios técnicos y humanos necesarios a los puntos de prospección y las medidas de seguridad y restauración asociadas a las actuaciones de campo.

Una empresa vinculada al grupo Titan

Feronia Holdings Limited es una sociedad constituida en Nicosia, capital de Chipre, en 2006. La documentación incorporada al expediente acredita su capacidad jurídica y económica para afrontar los trabajos mediante una auditoría de sus cuentas correspondiente al ejercicio 2024 elaborada por PricewaterhouseCoopers, entre otros documentos.

La sociedad forma parte de la estructura empresarial de Titan Cement Group, multinacional de origen griego dedicada a la producción, transporte y distribución de cemento y otros materiales de construcción. La multinacional cuenta con plantas cementeras en una decena de países, entre ellos Grecia, Estados Unidos, Brasil, Egipto o Turquía, y utiliza sociedades de cartera, como Ferania Holding Limited, para estructurar sus inversiones en distintos mercados.

Sin afección a espacios naturales

Según los informes incorporados al expediente, las superficies delimitadas para ambos permisos no afectan a terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales de Canarias, de acuerdo con la normativa autonómica. Además, el Gobierno de Canarias considera acreditado que la empresa cumple con las exigencias específicas de seguridad minera.

El objetivo de los permisos es realizar durante tres años catas y sondeos para determinar la presencia y las características de los recursos

Si las investigaciones se llevan a cabo y confirman la existencia de un recurso de calidad y en cantidad suficiente para justificar un posible aprovechamiento minero, la empresa solicitante tendría que iniciar posteriormente otro procedimiento administrativo independiente para solicitar una concesión de explotación. Ese paso requeriría nuevas autorizaciones y evaluaciones, incluidas las ambientales que correspondan.

La puzolana en Gran Canaria

La puzolana es un material de origen volcánico, formado a partir de cenizas y otros productos expulsados desde las entrañas de la tierra, que se utiliza como adición en la fabricación de cemento por sus propiedades de resistencia, durabilidad e impermeabilidad. Su historia se remonta a la Antigüedad: el propio nombre procede de Pozzuoli, en los Campos Flégreos, cerca de Nápoles, donde los romanos ya extraían materiales volcánicos para elaborar morteros y cementos capaces de resistir durante siglos.

En Gran Canaria la historia de este material está estrechamente ligada a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) y viceversa. La compañía nació en 1957 vinculada a la producción de puzolana para destinarla a la construcción de la presa de Soria. De hecho, su propia ubicación, en El Pajar (Arguineguín), está a tan solo dos kilómetros de la cantera de San José, el único yacimiento de este material explotado industrialmente en la Isla.

Ceisa mantiene la autorización para continuar extrayendo puzolana de la cantera de San José hasta 2045, después de que en 2015 obtuviera una nueva autorización por 30 años de la entonces Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Entonces, cifraba las reservas de puzolana en unos 5,4 millones metros cúbicos, con una media de extracción de unos 50.000 metros cúbicos por año, aunque este volumen ha variado en función de la demanda del mercado.

Diferencias con el cemento convencional

La principal diferencia frente a la fabricación de cemento convencional está en el origen y el tratamiento de sus materias primas. Para fabricar clínker, el componente fundamental del cemento, es necesario someter piedra caliza y arcilla a altas temperaturas en grandes hornos.

El problema es que Canarias no dispone de las materias primas ni de los hornos necesarios para fabricar clínker, por lo que este componente debe importarse por barco. En las Islas se realiza después la molienda y su mezcla con yeso y otras adiciones para obtener el cemento, un modelo que implica costes asociados al transporte y una mayor huella ambiental.

La puzolana natural, en cambio, llega ya transformada por la actividad volcánica hace miles de años y, una vez extraída, solo necesita ser triturada y preparada antes de incorporarse a determinadas formulaciones de cemento. Además, la utilización de puzolana extraída en Canarias permite reducir parcialmente esa dependencia exterior y, además, aporta unas propiedades características singulares de humedad y salinidad.

Ahora, con la admisión a trámite de las dos prospecciones en San Bartolomé de Tirajana, Feronia Holdings Limited podrá investigar si existen nuevos yacimientos de puzolana más allá de la cantera de San José que explota Ceisa.