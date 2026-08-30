Los esqueletos urbanísticos que aún marcan el paisaje de Gran Canaria

Instalaciones industriales en desuso que acogen basura y reciben fotos; antiguos centros comerciales apocalípticos; edificios turísticos que se quedaron a medias durante la crisis inmobiliaria y proyectos faraónicos con inversiones públicas millonarias que nunca llegaron a ver la luz. Además de sus paisajes naturales que usan las instituciones públicas para atraer millones de turistas con eslóganes como enámorate de mí o turisla, Gran Canaria está surcada por cicatrices de hormigón que afean a distintos municipios y esconden tras sus fachadas y vigas diversas historias de abandono.

El centro de San Gregorio, en Telde, supone un ejemplo paradigmático con el denominado triángulo del olvido en Arnao, formado por un palacio de hormigón, unos multicinesgrafiteados y un aparcamiento subterráneo en el que nunca ha podido estacionar ningún vehículo. En ese casco urbano se alza una carcasa esquelética de tonos grises que rodea una cubierta metálica abovedada, cercada por matorrales y grafitis que dan buena muestra de la parálisis del proyecto desde inicios del siglo XXI.

El Palacio de la Cultura y las Artes, concebido a finales de los noventa durante la alcaldía de Francisco Santiago, aspiraba a convertir a Telde en un referente cultural de la Isla, con un teatro de 1.600 localidades, un escenario móvil de 687 metros cuadrados, salas de exposiciones, biblioteca y aulas, en un espacio de más de 13.000 metros cuadrados. Su aforo superaba incluso al emblemático Teatro Pérez Galdós y se acercaba al del Auditorio Alfredo Kraus.

El centro de San Gregorio, en Telde, supone un ejemplo paradigmático con el denominado 'triángulo del olvido en Arnao'

Las obras comenzaron en el año 2000 con 12 millones de euros de inversión pública y se prolongaron hasta 2005, cuando el proyecto se vio salpicado de lleno por la corrupción ante el estallido del Caso Faycán y otras turbulencias políticas y judiciales. A esto se sumaron graves modificaciones de crédito que elevaron el coste por encima de los 15 millones, con sus correspondientes problemas para financiarlo, errores técnicos de construcción y, la guinda: la quiebra de la constructora adjudicataria.

Desde hace 20 años, el edificio permanece como una mole de cemento en el parque de Arnao. Propiedad del Ayuntamiento de Telde, aún no hay visos de que cambie su realidad: recuperar aquel proyecto exigiría otros 15 millones, mientras que demolerlo tendría un coste estimado de unos cinco millones de euros. A estas cantidades proyectadas, de momento inasumibles por el Consistorio, la Justicia obligó a la administración a abonar más de 171.000 euros a las constructoras adjudicatarias por cantidades pendientes de aquellas obras.

Un triángulo de proyectos fallidos

A poca distancia, los antiguos multicines de Arnao ofrecen otro ejemplo de cómo un proyecto privado incentivado por la administración puede quedar atrapado entre las expectativas y la realidad. Construido por más de siete millones de euros, abrió en 2004 y cerró apenas siete años después por diversos motivos: poco público, la competencia de otros espacios de ocio y los problemas entre lo público y lo privado. El conflicto llegó a los tribunales, que condenaron al Ayuntamiento de Telde a pagar 6,1 millones de euros a la empresa propietaria. El inmueble pasó después al patrimonio municipal, pero continúa sin actividad.

El edificio del Palacio de la Cultura, en Telde. / Juan Castro.

Muy cerca se encuentra el aparcamiento subterráneo de Arnao, proyectado en los noventa con casi 800 plazas y paralizado en 2002 tras la quiebra de la adjudicataria. Durante más de dos décadas permaneció cerrado y vallado, hasta que el Ayuntamiento logró despejar el frente judicial y encargó actualizar el proyecto. La actuación prevé 4,3 millones de euros y 779 plazas, con el objetivo de abrirlo en 2027. De forma paralela, el Consistorio ejecuta un aparcamiento modular en superficie como solución provisional, con un coste de 821.000 euros, aunque tampoco ha conseguido escapar del atasco.

El armazón metálico de las antigua fábrica de Cinsa, en Salinetas, sirve como escenario para fotografías y producciones audiovisuales, pero también como vertedero

Sin abandonar Telde, pero en el litoral, otro esqueleto se ha convertido en un elemento reconocible de Salinetas. Es el armazón metálico que permanece en pie de las antiguas instalaciones de Cinsa, vinculadas a la actividad agroalimentaria de la Isla desde mediados del siglo XX. Tras el cierre de la fábrica, el recinto quedó expuesto al deterioro y al acceso libre, sirviendo como escenario para fotografías y producciones audiovisuales, pero también señalada como un punto de acumulación de residuos y escombros.

Esqueleto de la antigua fábrica de Cinsa, en Salinetas. / José Pérez Curbelo

Comercios congelados en el sur

En el sur de Gran Canaria, el abandono urbanístico tiene forma comercial y está ligado a la transformación del modelo turístico. El Centro Comercial Metro, en Playa del Inglés, es una ruina declarada y pendiente de demolición. Inaugurado en 1982, llegó a reunir 176 locales, pero su declive se aceleró a partir de 2012 y quedó agravado por un incendio en 2013 que afectó a elementos estructurales. El Ayuntamiento fue clausurando instalaciones por motivos de seguridad y defiende su derribo, que sigue a expensas de conflictos administrativos y judiciales con la comunidad de propietarios.

En Playa del Inglés el tiempo parece detenido y remitir a otra época en los centros comerciales Metro, Faro 2 y Plaza

No muy lejos, el Centro Comercial Faro 2 parece detenido en el tiempo. Su plaza central, antaño ocupada por una cascada ornamental y actividad comercial, apenas conserva unos pocos negocios abiertos. Inaugurado en 1989 para los turistas del Campo Internacional de Maspalomas, llegó a reunir unos 70 locales, oficinas de turoperadores y establecimientos comerciales. La aparición de nuevos polos de ocio y compras desplazó la actividad y dejó el complejo prácticamente vacío. La mayor parte de la propiedad está ahora concentrada en manos del grupo Lopesan, que ha planteado distintas opciones para su reconversión.

Centro comercial Metro. / Juan Castro.

En el mismo municipio, el Centro Comercial Plaza Maspalomas refleja la decadencia de un modelo de ocio asociado a las décadas de 1980 y 1990. Sus escaleras mecánicas fuera de servicio conducen a unas plantas subterráneas vacías que durante años concentraron bares, discotecas y locales destinados a la noche y en la actualidad su acceso está precintado. Hoy sobreviven algunos negocios en superficie, mientras los espacios inferiores, con locales tapiados y antiguas instalaciones abandonadas, dibujan un paisaje de otra época.

De la crisis inmobiliaria al abandono

La crisis inmobiliaria de 2008 también dejó su huella en Mogán, con el proyecto inacabado de Lomo Quiebre, a la entrada de Puerto de Mogán. Autorizado en 2003, contemplaba un edificio de dos plantas con 19 locales y oficinas, pero las obras se interrumpieron cuando la promotora perdió capacidad financiera. El inmueble permaneció abierto y se convirtió en foco de ocupaciones e infraviviendas. El Ayuntamiento ha intentado recuperar el proyecto mediante el Plan de Modernización, que condiciona la continuidad de las obras a acreditar su seguridad.

La crisis inmobiliaria de 2008 dejó su huella en Mogán con el edificio inacabado de Lomo Quiebre, reconvertido en infraviviendas por ocupas

También en Mogán, en Playa del Cura, las huellas de otras dos promociones turística permanecen desde hace más de dos décadas sobre una ladera. Los proyectos quedaron paralizados por problemas financieros y societarios, a los que se sumaron las dificultades derivadas de la normativa de Costas. El resultado son estructuras de hormigón expuestas al salitre, con cerramientos deteriorados, espacios interiores abandonados y que ha estado habitado por okupas. La propiedad fragmentada y las restricciones urbanísticas mantienen bloqueada una solución definitiva.

La antigua fábrica Leacock y el chabolismo

Pocas ruinas de Gran Canaria tienen una dimensión social comparable a la antigua fábrica de Mr. Leacock, entre Guía y Gáldar. El complejo, ligado primero a la actividad azucarera y después a la exportación de plátanos, quedó en desuso tras el declive de la actividad empresarial. Con el paso de los años, sus instalaciones terminaron convertidas en un asentamiento de infraviviendas.

Antiguas instalaciones de la finca Mr. Leacock. / José Pérez Curbelo.

A comienzos de este siglo llegaron a vivir allí cerca de 200 personas, unas 50 familias y el asentamiento se prolongó durante años, hasta que el conflicto entre los propietarios y las familias residentes llegó en los tribunales. El desalojo se ejecutó en 2026, después de expirar el plazo judicial para abandonar el recinto, con un amplio dispositivo policial y maquinaria pesada, que desmantelaron las infraviviendas, dejando en pie únicamente la antigua fachada de la casa Leacock, junto a la carretera.

Un cuarto de siglo en el olvido

En pleno casco histórico de Arucas, la fachada del antiguo Mercado Municipal sigue en pie tras 25 años de abanono. Levantado a finales del XIX frente a las Casas Consistoriales, funcionó durante generaciones como mercado de abastos y punto de encuentro de la ciudad.

Fachada del antiguo mercado de Arucas. / LP/DLP.

El cierre llegó en 2001, cuando el Ayuntamiento impulsó con una empresa privada una transformación radical: conservar la fachada histórica y vaciar el interior para levantar un centro comercial con supermercado y aparcamientos. Las obras comenzaron, pero la quiebra de la constructora paralizó el proyecto. En la actualidad, el Ayuntamiento mantiene la titularidad del inmueble y tiene pendiente decidir su uso.