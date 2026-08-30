La Noche de los Fuegos vuelve a llenar Melenara
El Ayuntamiento de Telde cifra en unas 55.000 personas la asistencia a un espectáculo marcado por los veinte años de Piromart y el regreso de los lanzamientos desde el mar
Unas 55.000 personas, según la estimación del Ayuntamiento de Telde, se concentraron esta madrugada en la playa de Melenara, el paseo marítimo y los alrededores para seguir la Noche de los Fuegos, una de las citas más concurridas de las fiestas en honor al Santo Cura de Ars y la Virgen del Carmen. Desde varias horas antes, familias, grupos de amigos y visitantes fueron tomando posiciones en la playa, el muelle y los alrededores para seguir la exhibición.
Los fuegos comenzaron a las 00.15 horas, después de que la torre de control del Aeropuerto de Gran Canaria autorizara los lanzamientos, una coordinación necesaria por la cercanía de las instalaciones aeroportuarias. Durante cerca de veinte minutos, los disparos se sucedieron sobre la bahía ante el público congregado en la costa de Melenara.
La edición de este año tuvo un significado especial para Piromart, que cumplió veinte años encargándose de los fuegos de Melenara. El montaje recuperó las tres plataformas acuáticas, que no se utilizaban desde 2019, y combinó los lanzamientos desde el mar con disparos aéreos desde distintos puntos de la bahía.
La empresa empleó 396 kilos de material pirotécnico en un montaje que requirió más de veinte días de preparación. El ambiente continuó después de los fuegos en el paseo, los bares y los chiringuitos, que permanecieron muy concurridos durante una noche que volvió a reunir, sin incidentes reseñables, a miles de vecinos y visitantes junto al mar.
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