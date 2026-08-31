Ahorra en tu repostaje: los carburantes más baratos de la provincia de Las Palmas este lunes 31de agosto

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, lunes 31 de agosto, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,244€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,409€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,409€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio a 1,409€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en Ingenio a 1,409€ el litro de Gasóleo A.

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,244€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,245€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,417€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,417€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,529€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4, en la DISA NUEVA AEROPUERTO, que está a 1,539€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 31 de agosto, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,369€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,369€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la estación BP LA HONDURA a 1,499€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,419€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, lunes 31 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,329€.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,429€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,429€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, lunes 31 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,439€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, lunes 31 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [31/08/2026 8:12:57]