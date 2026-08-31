Cambian las guaguas en el norte de Gran Canaria: nuevos horarios para conectar Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea durante la época escolar

Los usuarios de guagua de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea contarán con una nueva organización de los servicios durante la época escolar, con salidas adaptadas a los horarios de los institutos. La medida permitirá distribuir mejor las expediciones de mediodía y consolidar una conexión exprés entre Gáldar, Agaete y La Aldea para reducir los tiempos de desplazamiento.

La nueva planificación permitirá que las salidas desde los centros educativos se adapten a destinos concretos como Sardina, San Isidro, Piso Firme, Agaete, Fagajesto y las medianías de Gáldar, además de reforzar la conexión con La Aldea mediante un servicio exprés de la línea 101 con parada en Agaete. La reorganización ha sido impulsada por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria con el objetivo de ajustar la oferta de transporte público a las necesidades que genera el periodo escolar,

Líneas y horarios

Uno de los principales cambios se producirá en las salidas de primera hora de la tarde desde los institutos. A las 14:15 horas, la línea 401 mantendrá su servicio hacia Sardina, mientras que la línea 102 saldrá desde los centros educativos de Guía hacia el Valle de Agaete, cubriendo también las conexiones con el centro de Gáldar, San Isidro, Piso Firme y Agaete.

A continuación, a las 14:20 horas, la línea 106 partirá hacia Fagajesto, dando cobertura a los estudiantes con destino al centro de Gáldar, San Isidro y las medianías del municipio.

La nueva distribución busca evitar la concentración de viajeros en una única salida y ofrecer recorridos más adaptados al lugar de residencia de los estudiantes, facilitando los desplazamientos de regreso tras la jornada lectiva.

Refuerzo de la conexión con La Aldea

La reorganización incorpora además la consolidación de determinados servicios de la línea 101 en formato exprés entre Gáldar y La Aldea, con parada intermedia en Agaete.

Este servicio contará con una salida a las 14:35 horas desde la estación de Gáldar hacia La Aldea y otra expedición de regreso a las 15:50 horas desde La Aldea hacia Gáldar, también con parada en Agaete.

El servicio exprés permitirá reducir los tiempos de viaje en uno de los recorridos más largos del corredor norte y dará continuidad a la experiencia desarrollada durante el mes de agosto, cuando la AUTGC habilitó estas conexiones directas.

Los usuarios procedentes de los centros educativos que tengan como destino La Aldea deberán realizar un transbordo en Gáldar para incorporarse a la línea exprés. De esta forma, el cambio de guagua se concentra en el trayecto de mayor recorrido, mientras se mantienen conexiones directas con el resto de destinos principales.

Con esta reorganización, el Cabildo busca mejorar la eficiencia del transporte público, adaptar los horarios a las necesidades reales de los viajeros y reforzar la conexión entre los municipios del norte de Gran Canaria.