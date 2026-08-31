Canarias apoya la creación de un Tribunal de Instancia en Santa Lucía de Tirajana tras 20 años de reivindicación

El Gobierno de Canarias apoyará la creación de un nuevo Tribunal de Instancia en Santa Lucía de Tirajana, una demanda histórica del municipio que el Ayuntamiento lleva planteando desde hace más de dos décadas.

Así se lo trasladó este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, durante una reunión celebrada en la sede de Presidencia, en la que también participó la consejera de Presidencia y Justicia, Nieves Lady Barreto.

El alcalde acudió al encuentro para reclamar el impulso de esta infraestructura judicial, aprovechando la oportunidad que abre la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en enero del pasado año, que contempla la creación de nuevos tribunales de instancia.

Satisfacción

Francisco García explicó al presidente canario que el Ayuntamiento ya dispone de una parcela de suelo público que podría ser cedida al Gobierno autonómico para la construcción de la futura sede judicial. Tras la reunión, el regidor mostró su satisfacción por el compromiso trasladado por Fernando Clavijo de continuar trabajando para hacer realidad esta petición.

El nuevo Tribunal de Instancia contaría, según establece la normativa, con una Sección Única de Civil e Instrucción e incorporaría también competencias en materia de Violencia sobre la Mujer.

Más de 20 años

La petición de Santa Lucía de Tirajana se remonta a más de 20 años. En enero de 2025, tras la aprobación de la nueva normativa judicial, el alcalde ya mantuvo una primera reunión con la consejera Nieves Lady Barreto para conocer la posición del Ejecutivo autonómico. Posteriormente, en mayo del mismo año, se celebró un segundo encuentro en el que la consejera informó de que el Ministerio de Justicia no tenía prevista, en ese momento, la creación de nuevos órganos judiciales.

Ahora, con el respaldo expresado por el presidente canario, el Ayuntamiento confía en avanzar en la puesta en marcha de un servicio judicial propio para el municipio.