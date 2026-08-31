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Casas Nuevas celebra una mañana de ocio y convivencia familiar con actividades gratuitas

La jornada, que tendrá lugar este sábado, forma parte del programa municipal `Súbete a la ola 2026´y contará hinchables acuáticos y un espectáculo familiar

Jornada de actividades infantiles en Tufia del 29 de agosto en una foto de las redes sociales de la Concejalía de Cultura de Telde

Jornada de actividades infantiles en Tufia del 29 de agosto en una foto de las redes sociales de la Concejalía de Cultura de Telde / LP/DLP

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África Tornos

África Tornos

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio teldense de Casas Nuevas contará este fin de semana con una mañana repleta de actividades de ocio y convivencia para las familias del barrio. La jornada se desarrollará el próximo sábado 5 de septiembre en la Plaza de Gran Canaria, donde los asistentes podrán disfrutar desde las 11.00 de la mañana de castillos hinchables acuáticos y podrán asistir a las 12.00 de un espectáculo familiar pensado para el disfrute de todas las edades.

Las actividades forman parte del programa municipal `Súbete a la Ola de la Vida 2026´, que durante este verano ha acercado actividades culturales, juveniles, musicales y familiares a diferentes barrios y zonas costeras del municipio. Tras dos años de inactividad, el Ayuntamiento de Telde volvió a poner en marcha esta iniciativa social que el alcalde, Juan Antonio Peña, destaca por su relevancia para el ocio del municipio. Peña recalca que uno de los objetivos de este programa es generar espacios donde las familias puedan encontrarse, compartir y disfrutar de propuestas gratuitas cerca de sus casas.

El calendario de este programa dio comienzo el 22 de agosto con una jornada infantil celebrada en Playa del Hombre, y culminará el domingo 20 de septiembre en Melenara con la Noche de Madridaje Saborea Telde. Entre algunas de las jornadas ya realizadas se encuentra la celebración del tradicional Cine de Verano de Salinetas, el concierto de El último que cierre en Melenara o la verbena con la orquesta Star Music en la playa de Tufia.

La mañana de este sábado forma parte de las 13 jornadas planeadas en el programa municipal que el concejal de Juventud Cristhian Santana señala como fundamental. "Cuenta con actividades para todas las edades y propuestas que buscan dinamizar los barrios y ofrecer alternativas de ocio saludable durante estas últimas semanas del verano", concluye.

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Juan Antonio Peña afirma que la cita en Casas Nuevas del 5 de agosto esta pensada para los más pequeños, pero también para el disfrute de los padres, madres y familias que deseen compartir unas horas de ocio en el barrio.

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