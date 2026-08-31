‘Gran Canaria Experience’ 2026, la gran cita con la tecnología y el arte urbano que despide el verano en la isla
El evento aterriza en el C.C. Alisios del 2 al 6 de septiembre con más de 110.000 experiencias gratuitas para todos lo públicos y más de 30.000 euros en premios
Los amantes de los videojuegos, la tecnología y el arte urbano tienen una cita ineludible en ‘Gran Canaria Experience’ 2026 (GCX26). Tras el rotundo éxito de su primera edición, el mayor festival gratuito de videojuegos y culturas urbanas de España regresa al Centro Comercial Alisios del 2 al 6 de septiembre.
Alisios volverá así a convertirse en el gran punto de encuentro de la isla en torno a la cultura digital y el entretenimiento, con una propuesta intergeneracional y de acceso gratuito. Porque GCX26 no está pensado únicamente para quienes ya son aficionados al gaming o la tecnología, también invita a familias y curiosos que quieran acercarse por primera vez a este universo.
Un gran abanico de experiencias gratuitas
Durante casi una semana, el Centro Comercial Alisios transformará el 85% de su superficie en un escenario dinámico con más de 30 áreas temáticas. En este espacio convivirán, de forma simultánea, más de 2.000 puestos de actividades y 110.000 experiencias gratuitas, además de repartirse más de 30.000 euros en premios.
La programación abarca más de 100 competiciones y torneos de Esports, zonas gaming y de tecnología inmersiva y áreas para creadores de contenido, así como zonas dedicadas a la música y el arte urbano, juegos de mesa, K-Pop, Cosplay y Artist Alley. A todo ello se sumará la presencia de más de 140 tiendas y artistas, junto a la participación de más de 40 estudios nacionales de videojuegos independientes.
Este gran abanico de actividades permite que sea un festival para todos los públicos. Desde los más pequeños y familias, hasta profesionales, creadores de contenido y aficionados especializados. Lo convierte así en un evento que busca fomentar el descubrimiento, el juego en comunidad y la creatividad digital.
Asimismo, esta edición reunirá a expertos vinculados a las últimas novedades en gaming, tecnología e inteligencia artificial. Las jornadas servirán también como plataforma de formación, innovación y oportunidades de futuro a través de charlas, conferencias y espacio de networking con profesionales nacionales e internacionales de distintos sectores. Tampoco faltará un guiño a la nostalgia tecnológica con ponencias dedicadas al mítico ordenador Commodore.
Por otra parte, esta nueva edición incorporará una aplicación diseñada para mejorar la experiencia de los asistentes, que llegará acompañada de varias sorpresas.
Un motor de innovación para la isla
‘Gran Canaria Experience’ 2026 no solo pone de manifiesto cómo las industrias creativas y digitales están transformando las islas, sino también su creciente capacidad para generar actividad económica. La primera edición reunió a más de 87.000 asistentes en Alisios y generó un impacto económico de 5,8 millones de euros. Para esta segunda convocatoria, las previsiones apuntan a que se superarán los 175.000 visitantes durante los cinco días y se alcanzará un retorno económico superior a los 20 millones de euros.
Alisios, un referente de innovación y experiencia
La celebración de este multitudinario encuentro reafirma el compromiso de Alisios con la evolución de la idea de centro comercial. Un concepto que va más allá de comprar y que apuesta por vivir, compartir y formar parte de iniciativas que conectan con las nuevas generaciones y los cambios culturales.
Durante cinco días, Alisios será el corazón del entretenimiento en Gran Canaria. Un espacio donde el presente y el futuro se dan la mano, convirtiéndose en el plan idóneo para cerrar las vacaciones de verano.
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