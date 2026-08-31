«HiperPino», la caricatura de la Virgen del Pino como cajera de supermercado que desata el debate en redes antes de las fiestas

La Virgen del Pino está detrás de una caja de supermercado. Por la cinta pasan una botella de Clipper, chorizo de Teror y otros productos locales, mientras que donde debería leerse HiperDino aparece «HiperPino».

Con esta mezcla de referencias tan reconocibles en la Isla, el caricaturista Abraham García, conocido como ‘Abricaturas’, ha generado debate en redes sociales a poco más de una semana del 8 de septiembre, día grande de las Fiestas del Pino. La imagen ha provocado reacciones enfrentadas: algunos usuarios la interpretan como una combinación de elementos populares de Canarias, mientras que otros consideran que utilizar la imagen de la patrona de Gran Canaria en una caricatura supone una falta de respeto.

La discusión se centra en el significado del dibujo. Para sus críticos, la imagen de la Virgen del Pino no debería utilizarse en una escena humorística por su significado religioso para miles de creyentes. Sus defensores, en cambio, interpretan la caricatura como una mezcla de símbolos cotidianos de Canarias y cultura popular, sin intención de ofender.

En la ilustración, la Virgen aparece detrás de una caja registradora, caracterizada como una trabajadora de supermercado. El punto de conflicto para algunos usuarios no está en esa representación, sino en que la imagen de la Virgen del Pino forme parte de una caricatura.

La difusión de la caricatura coincide además con la llegada de los días grandes de las Fiestas del Pino. Teror afronta esta semana sus actos principales, con la bajada de la Virgen desde su camarín el sábado 5 de septiembre, la Ofrenda del día 7 y la celebración de Nuestra Señora del Pino el 8 de septiembre.

¿Quién es Abraham García?

Abraham García, nacido en Farailaga (Santa María de Guía) en 1990, lleva años dedicado a la caricatura. Forma parte de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas ‘Se nos fue el baifo’ y su trabajo ha participado en distintas muestras relacionadas con el humor gráfico en Canarias.

La relación de García con la iconografía religiosa tampoco comienza con «HiperPino». En una entrevista explicó que durante su infancia coleccionaba estampas de santos y que aquella etapa despertó en él un especial interés por la simbología judeocristiana. También señaló su admiración por la figura de Jesús de Nazaret, pese a no definirse como cristiano.

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El autor responde a la polémica

Tras la polémica surgida en redes, Abraham García agradeció el apoyo recibido y aseguró estar viviendo "un auténtico atropello mediático" a raíz de la caricatura. El autor de «HiperPino» señaló que agradece que se haya dado visibilidad a la situación y que se haya generado un debate alrededor de la obra.