Las mareas del Pino llegan a Maspalomas y dejan esta espectacular imagen del mar ganando terreno a la playa

El paisaje de Maspalomas ha cambiado durante estos días por la llegada de uno de los fenómenos naturales más conocidos del calendario costero de Canarias. Las tradicionales mareas del Pino han dejado una llamativa estampa en la playa del sur de Gran Canaria, donde el océano ha avanzado sobre la arena y ha modificado durante unas horas la imagen habitual de uno de los enclaves turísticos más fotografiados de las islas.

El vídeo muestra cómo el nivel del mar gana protagonismo en la costa de Maspalomas, una escena que cada año despierta la atención de vecinos y visitantes por el contraste entre la amplitud habitual de la playa y la llegada del agua hasta zonas que normalmente permanecen alejadas de la orilla.

Las mareas del Pino, conocidas también como mareas vivas en otros puntos del Archipiélago, son un fenómeno asociado a determinados periodos del año en los que aumenta la diferencia entre la pleamar y la bajamar por la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol.

Por qué las mareas del Pino son tan especiales en Canarias

El fenómeno recibe su nombre porque suele coincidir con las fechas próximas a la festividad de la Virgen del Pino, el 8 de septiembre, una época en la que las costas canarias experimentan cambios más visibles en el comportamiento del océano.

Durante estos días, la pleamar puede alcanzar cotas más elevadas mientras que la bajamar deja al descubierto una mayor superficie del litoral. Esa diferencia hace que playas, zonas rocosas y paseos marítimos presenten una imagen distinta a la habitual.

Además, estas mareas suelen coincidir con el cambio progresivo de las condiciones marítimas tras el verano, con variaciones en el oleaje y en el comportamiento del viento que tradicionalmente se asocian a la llegada del otoño en Canarias.

Maspalomas muestra una de las imágenes más llamativas del fenómeno

La playa de Maspalomas es uno de los lugares donde este cambio resulta especialmente visible por sus grandes dimensiones y por la extensión de su litoral. La llegada de la pleamar modifica temporalmente la distribución de la arena y crea estampas poco habituales para quienes frecuentan la zona.

Las imágenes captadas estos días reflejan precisamente ese avance del océano, con el agua ocupando más espacio del habitual y dejando una postal diferente de las famosas dunas y la costa del sur de Gran Canaria.

Un fenómeno natural que se repite cada año en las costas de Canarias

Aunque las mareas del Pino forman parte del ciclo natural del océano y no son un episodio excepcional, sí se han convertido en una de esas señales que marcan el calendario de Canarias después del verano.

Cada año, numerosos puntos del Archipiélago aprovechan estas jornadas para observar cómo cambia la relación entre la tierra y el mar, con imágenes que muestran la fuerza y la variabilidad de las costas canarias.