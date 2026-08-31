Navegar a cinco metros de 150 delfines en Gran Canaria

Son las cuatro y media de la tarde y bajo un sol de agosto Fred y Mira, una pareja de turistas alemanes, acaba de vivir una experiencia única: contemplar delfines en libertad. La pareja, movida por el interés de poder observar a los animales marinos fuera de un acuario, decidió revisar un amplio catálogo en busca de la excursión perfecta. Lo hicieron en una embarcación que partió del muelle de Puerto Rico y navegó a una velocidad de 10 nudos, alejándose entre siete y ocho millas de la costa y allí, en un área con una profundidad de hasta 1.000 metros, permanecieron impresionados a apenas cinco metros de una manada de 150 delfines mulares.

Disfrutan de la experiencia guiados por Iván López Pérez, patrón del Spirit of the Sea, el primer barco de avistamiento de cetáceos que inició sus operaciones en 1999, y no solo como atractivo turístico, sino también como embarcación estrechamente vinculada a distintos estudios científicos. El patrón toma rumbo a aguas del sureste de la isla con una decisión firme, ya que los 15 años que lleva formando parte de la empresa le han dotado de la capacidad de calcular de manera aproximada la ruta que tomarán los grupos de cetáceos. Después de unos 50 minutos navegando mar adentro, casi sobrepasando los 800 metros de profundidad, llega un aviso por radio: "Iván, va un grupo grande de mulares hacia la zona a la que te diriges".

El aviso llega del capitán de uno de los barcos vecinos que navegan por las mismas aguas de Puerto Rico, ya que entre ellos colaboran cada día para dar aviso de las zonas en las que hay animales marinos, especialmente delfines. De esta manera, la tripulación asegura ofrecer un 95% de probabilidades de avistamiento a los turistas. "Nosotros ofrecemos la experiencia de avistar a los animales en su hábitat natural, pero justo porque son animales salvajes no podemos, ni tampoco queremos, controlar su comportamiento", explica Marimar Arcos, una de las trabajadoras de la empresa.

Avistamiento de delfines desde el barco 'Spirits of the Sea', en Puerto Rico (Gran Canaria) / José Carlos Guerra

Y bingo. Tal y como confirma uno de sus cofrades, la ruta tomada por Iván López conduce al grupo de pasajeros hasta una manada de unos 150 delfines mulares que comienza a jugar alrededor de la nave, dando pequeños saltos que permiten visualizar sus aletas y salpicar a los turistas que se encuentran asomados a la proa, para sorpresa -aunque ya la esperaban- de todos los pasajeros.

Uno de esos pasajeros que ríe y salta al ver a los mamíferos es Niko, un niño griego que disfruta de la experiencia con su madre, Helena, y su abuela, Anne. Llegó a esta experiencia casi por casualidad pues cuando paseaba por el puerto vio carteles con fotos de delfines y no dio oportunidad a las mujeres de negarse a la excursión. Con una camiseta con un gran tiburón en el pecho y unos zuecos con pines de tortuga, Niko baja del barco al terminar la travesía con una gran sonrisa estampada en su cara.

Cetáceos que buscar

El niño se alegró con los delfines, pero en Canarias se pueden encontrar hasta un tercio de las 79 especies de cetáceos que hay en el mundo, según explica el patrón Iván López, desde delfines y ballenas hasta zifios, un tipo de cetáceo que posee una apariencia similar a la del delfín, pero comparte comportamientos con las ballenas, tanto por la profundidad marina que puede alcanzar como por el tiempo que puede permanecer sumergido en el agua.

El calderón gris se deja ver durante los meses de invierno

Ninguno de los recorridos de este barco es igual al anterior, porque cada temporada del año esconde un tesoro distinto: aunque el delfín mular es el más común y se puede avistar durante prácticamente todo el año, así como el calderón tropical y el delfín moteado, existen especies que solo se dejan ver en ciertas estaciones.

Ese es el caso del delfín de dientes rugosos, también conocido como steno, que tiene su temporada alta en los meses de verano, similar al caso del calderón gris, que se deja ver durante los meses de invierno. Por otro lado, para aquellos excursionistas que desean ver ballenas, la temporada más potente abarca los meses de mayo a septiembre. La tripulación destaca este año en concreto por el amplio número de especímenes presentes en la costa.

Compromiso con el medio marino

El fundador del barco, Javier Zaera, llegó a Gran Canaria en 1986 y comenzó a trabajar en una empresa alemana como monitor de vela y windsurf. Sin embargo, al poco tiempo se marchó de la compañía y decidió trasladarse a Francia para adquirir un catamarán de vela con el objetivo de enseñar a los turistas a navegar desde Puerto Rico. Fue durante las jornadas llenas de excursiones cuando descubrió la presencia de cetáceos en la costa de la isla. Pero el acceso a la zona con un catamarán de vela no era tarea fácil y Javier se dio cuenta de que necesitaba cambiar de barco.

Los capitanes de los barcos colaboran para localizar a los animales

Con la idea de impulsar su proyecto, el marinero le propuso a Amaya Bilbao, una empresaria de casas rurales, trabajar juntos y se pusieron manos a la obra para diseñar el Spirit of the Sea. Para que la experiencia sirviese de aprendizaje, durante el paseo suenan por los altavoces distintas grabaciones que educan y conciencian sobre la necesidad de proteger y respetar el espacio marino. Y es que Spirit of the Sea colabora con varias asociaciones e iniciativas para fomentar la protección del ecosistema marino. Una de sus alianzas principales es con el Centro de Recuperación de Fauna Marina de Taliarte, con el que colabora para enviar tortugas heridas o atrapadas en redes de pesca en mar abierto.

Asimismo, mantienen una estrecha colaboración con la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, con proyectos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y abren sus escotillas a estudiantes de Veterinaria y Biología Marina para que completen su formación. Por la labor que realiza en el avistamiento responsable y la protección del medio marino protegiendo a los animales y su entorno, Spirit of the Sea posee la identificación de Barco Azul y además es el único de Canarias que pertenece a la World Cetacean Alliance.