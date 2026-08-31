"Pasé de verme sin nada a ser feliz cada día en mi trabajo": premio a Pino León, ayudante de cocina en el hotel Mogán Princess & Beach Club

La ayudante de cocina del hotel Mogán Princess & Beach Club Pino León, recibe la distinción de profesional mejor valorada por compañeros y clientes en los Premios Santa Marta 2026 que organiza el área de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

¿Qué sintió cuando recibió el galardón?

Pues al principio no me lo creí. Fui a visitar a mi jefe, que en ese momento estaba en el hospital y me dijo que tenía una sorpresa, pero cuando me lo contó pensé que estaba bromeando. Me comentó que me habían seleccionado por muchos motivos, pero yo pensaba que era mentira. Después, a los dos o tres días me lo confirmó el director. La verdad es que estaba supercontenta y orgullosa porque fue como una palmadita en la espalda. A todos nos gusta que reconozcan nuestro trabajo y que se nos valore. Fue un gran orgullo para mí.

¿Por qué cree que sus compañeros y clientes tienen tan buena opinión de usted?

Mi jefe me dijo que soy muy trabajadora y muy responsable. Las cosas las hago con mucho cariño. Los compañeros me respetan muchísimo. Nunca he tenido un enfrentamiento con ninguno. Me dicen que soy muy buena compañera porque siempre intento ayudar a los demás. Procuro llegar siempre un poco antes de mi hora de entrada y nunca me he cogido una baja. Soy la chica más mayor de la cocina y me siento como la mamá de muchos pollitos porque la mayoría son muy jovencitos. Ellos me quieren muchísimo y yo a ellos también los quiero un montón.

¿Siempre ha trabajado en hostelería?

Llevo solo nueve años en el sector. Antes había trabajado en un supermercado, en tiendas de deporte o de decoración. Después trabajé un tiempo en un piscolabis que montó mi marido. Eso me llevó al divorcio y me vi en la calle, sin un duro, con una niña menor de edad y con 41 años, que ya era una edad difícil para encontrar un nuevo trabajo.

Pino León en el hotel Tabaiba Princess. / J.PEREZ CURBELO

¿Cómo terminó dedicándose al sector?

Fui al paro por recomendación de una amiga. Allí el chico que se encargaba de los cursos me aconsejó hacer uno de seis meses de cocina y otro de camarera de restaurante. «Así aprendes algo nuevo y encima tienes un sueldo, que es lo que te hace falta», me dijo. Yo le dije que nunca había sido camarera, que no era lo mismo que trabajar en un piscolabis, pero me comentó que «todo es empezar». Cuando terminé estuve trabajando en el hotel Riu y el primer mes me lo pasé vomitando de los nervios. Después una amiga me dijo que estaban buscando gente en el Princess y ¡bendito sea!. Y aquí me he quedado hasta hoy. Ahora trabajo sin nervios ni nada. Pasé de verme sin nada a estar feliz cada día con mi trabajo. En la época de la pandemia me hicieron fija y estoy superbien.

¿En qué consiste su trabajo?

Me encargo del bufé, es decir, soy «bufetera», aunque ese cargo realmente no existe, por eso en mi contrato pone que soy ayudante de cocina. En el hotel de Taurito trabajé en plancha, en merienda y en almuerzo, pero en Mogán siempre he trabajado en el bufé. Hay gente a la que no le gusta este puesto, pero a mi me encanta. Estoy más de cara al cliente y a los camareros que a la cocina. Yo entro y salgo de la cocina. Lo mío es reponer el bufé y mantenerlo limpio. Lo prefiero a tener que coger el cuchillo. Mis compañeros me dicen «un día te tenemos que poner aquí dentro para que aprendas a manejar el cuchillo», pero yo les digo «yo funciono muy bien en el bufé y además, me encanta, así que de aquí que no me muevan».

¿Qué es lo más complicado de su puesto de trabajo?

Al principio pensaba que mi trabajo no era tan importante, que lo importante eran los que estaban dentro de la cocina, los jefes de partida y los cocineros. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que todos los puestos son muy importantes. El bufé parece sencillo, pero lleva mucho trabajo detrás. Tengo que estar pendiente de que no falte nada, de que todo esté limpio y de ir reponiendo constantemente. Además, no llevo mi propio ritmo, llevo el ritmo del cliente. Si la gente come más rápido, yo tengo que correr más. A veces llevo el carro lleno y pienso que no me cabe nada más, pero siempre aparece algo que falta. También he aprendido que aunque tengas poco contacto con el cliente, esos pequeños detalles importan. Un «gracias», que te reconozcan que está todo limpio o que la comida está buena, te da mucha alegría porque sabes que detrás de eso hay mucho trabajo de todo el equipo.

¿Cree que se valora lo suficiente el trabajo en cocina?

Creo que desde fuera no siempre se valora lo suficiente a las camareras de piso, a las de restaurante o a quien está en cocina. La gente tiene más trato con los camareros, que son quienes se llevan las propinas, que yo creo que deberían compartirse con las personas que trabajan en cocina porque llevan un trabajo brutal que no se ve. Si la comida está buena, no pasa nada, pero si no es de su agrado, hay quien llama al jefe de cocina para decírselo. Creo que en todos los años que llevo trabajando me hubiera gustado ver que se llamara más al jefe de cocina para felicitarlo.

¿Recuerda algún cliente que le haya marcado?

Siempre me acuerdo de una señora canaria que viene dos veces al año. Es viuda y viene siempre sola. Es una señora muy amable, de las que no molesta y siempre da las gracias. Me recuerda mucho a mi madre. No comía mucho y yo le decía «mira, cómete esto». La última vez que vino fue en Navidad y le dije «nos vemos en Semana Santa», pero me dijo «no creo, Pino, porque no estoy bien» (explica emocionada). Aún no ha venido y estoy preocupada. Le encantaba pasear por los pasillos y se quedaba leyendo en el hotel. Yo le decía «vete a la playa» y ella me decía «sí, a ver si bajo con la guagua». No ha vuelto y me da mucha pena pensar que le ha podido pasar algo.

¿Cómo es su relación con su equipo?

Son muy buenos profesionales y hacen de comer superrico. Yo es que estoy muy orgullosa de mis chicos, de mi jefe de partida, de los cocineros, de los de la zona del frío. Son todos muy buenos. Considero que el servicio es muy importante, pero la comida es lo que, por lo menos a mí, me hace repetir cuando un sitio me gusta. Aquí tenemos un gran equipo en todas las áreas. Además, son muy buenos profesionales que lo mantienen todo muy limpio, por eso tenemos valoraciones de Sanidad entre 97 y 98 sobre 100.

¿Qué consejo daría a los jóvenes que quieran empezar en el sector?

Que sepan que es un sector muy sacrificado, pero que si les gusta es genial. Tienen que tener en cuenta que cuando el resto de personas están disfrutando de sus días de fiesta, nosotros estamos sirviendo. Deben saber que seguramente tendrán que trabajar en Navidad o en Fin de Año, así que les tiene que gustar mucho la profesión. Aquí, además de la formación, lo más importante es la actitud, las ganas y estar dispuesto a trabajar siempre en equipo.