Así se preparan los vecinos de Teror para vivir El Pino: "Aquí todo el mundo se queda"

Los balcones de la Calle Real de la Plaza, en Teror, llevaban días con el mismo runrún. No hacía falta oírlos para saber que, calle abajo, se estaban poniendo de acuerdo. Su madera torneada y su techumbre con orejas de abad, impecables como cada año por estas fechas, parecían debatir en silencio si merecía la pena volver a vestirse de gala. Los más veteranos, curtidos por décadas de romerías ni siquiera se lo planteaban. Ellos siempre van a la fiesta, faltaría más.

En cambio, los más jóvenes titubeaban un poco más. Poco a poco se fueron poniendo de acuerdo. Se levantaron parlanchines y, sabiendo que las Fiestas del Pino ya se acercaban, empezaron a forrarse de traperas, dispuestos a presumir ante cualquiera que se pasara por la calle.

Además, este año la calle luce una tradición que brilla por sí sola. Las inconfundibles argollas canarias resaltan por la avenida de punta a punta, con su media luna y su plata bien pulida. Estas son un tesoro que se hereda de madres a hijas, una joya cuyo uso en Canarias se remonta a la época de los conquistadores.

Así como esas argollas no se guardan en un cajón sino que se lucen, se transmiten y se cuidan generación tras generación, los terorenses llevan puesta su Fiesta de El Pino, pues una vez más, como cada septiembre, la sacan a relucir y pocos son los que la dejan guardada huyendo de las aglomeraciones. Aquí, todo el mundo se queda.

Argollas Canarias en Teror. / José Pérez Curbelo

En la Alameda, también conocida como Plaza Pío XII, un grupo de personas mayores calienta motores para darlo todo en la pista de baile. A la sombra de los árboles, embutidos en su chándal y con todo tipo de cacharros deportivos arrimados al banco, los atletas ejecutan una coreografía de movimientos exactos, sin un solo tropiezo. De arriba abajo, de izquierda a derecha, meneaban un palo con un único objetivo: moverse bien por toda la fiesta, tal y como insistía el monitor.

Tras sus palabras, la aprendiz Amada no pudo evitar reírse. "No te rías Amada porque vas a venir", le advirtió el joven, a lo que la mujer replicó: "Ay mi niño. Mira, mira. Dime tú si yo con estas dos puedo venir", mientras señalaba sus dos muletas. Aunque no pueda estar presente, Amada, muy apañada ella, siempre ve la fiesta por la tele. Eso sí, a la misa siempre acude.

Una fiesta que cada vecino vive a su manera

En el ejercicio la acompañaba Armando Ramírez, que sí se deja ver por las Fiestas del Pino, pero bien alejado de las aglomeraciones o de lo que él mismo califica, con mucha gracia, como "potajes". A su filosofía se suma Rosa Álvarez, vecina de la villa desde hace apenas cinco años. Se crió a orillas del río Paraná, en Rosario, la segunda ciudad más importante de Argentina.

Con la musicalidad y el sheísmo de su acento, la mujer resumía la belleza que encuentra en Teror: "Es un pueblo precioso, precioso". Su vida dio un giro completo, pues pasó de vivir en una ciudad donde apenas podía caminar por la multitud a instalarse en un pueblo de 13.211 habitantes. "Se nota el cambio, se vive muy tranquilo", recalca Rosa, y añade: "es muy respetuosa con nosotros los mayores".

Vive en el barrio del Pino, cerca del centro urbano de Teror, así que desde que deshizo las maletas nunca se ha perdido esta celebración. Y este año no será diferente. De todos los actos, el que más le emociona es la bajada de la Virgen del Pino desde su camarín hasta su trono en la Basílica de Teror. Asegura que siempre ha sentido devoción por la imagen de la patrona de Gran Canaria. "Esa bajada en la que la Virgen te mira... es algo muy bonito", confiesa Rosa, con sus ojos azules casi al borde de las lágrimas.

Amanda y sus compañeras se preparan para El Pino haciendo ejercicios de movilidad. / J.PEREZ CURBELO

Justo enfrente, Ángeles atiende la pequeña tienda de regalos del Museo de Arte Sacro. De allí nadie se va sin un recuerdo de la Virgen del Pino. "Hay quienes se la llevan en un rosario, hay quienes la prefieren en una pulserita, en una medalla. También los hay que buscan cositas para los bebés...", enumera Ángeles. Ella, que también es natural de Teror, sabe que, igual que sus joyas, en el pueblo hay vecinos de todo tipo; los que se quedan a disfrutar de las fiestas y los que se van huyendo de ellas.

En sus palabras, El Pino es una fiesta que se vive "muy muy a fondo desde el principio". Quizás por eso resulte difícil imaginar que alguien quiera perdérsela. Sin embargo, asegura, llega una edad en la que muchos vecinos, buscando algo de tranquilidad y sin poder ya preparar su casa para recibir huéspedes como les gustaría, tienden a marcharse. "Pero sí es cierto que la mayoría de la gente de Teror se queda y acoge muy bien a todos sus amigos y familia. Hay una edad que ya no te lo permite, pero mientras tienes fuerzas y ganas lo sigues haciendo", confiesa.

Pino Hernández sale por la puerta de su casa a toda prisa. Se le echa el tiempo encima, pero por El Pino, llegar tarde siempre merece la pena. Desde que nació hasta hoy solo ha faltado a las fiestas una vez, y no por voluntad propia. Mientras estudiaba en la Universidad, un año suspendió varias asignaturas que, para aprobarlas, se vió obligada a sacrificar su fiesta más preciada. "Me pasé el día siete llorando delante de los libros y de los apuntes", recuerda Pino con amargura. Para prevenir situaciones tan catastróficas, ahora recomienda no coger sus recortes y apoyar los codos en la mesa. Desde que la Virgen baja del camarín hasta que vuelve a subir, por su puerta aparecen primos que nunca había visto.

Calle Real de la Plaza, Teror. / J.PEREZ CURBELO

Después de hacer cálculos en vano, la conclusión siempre es la misma: "Pff, ni se sabe cuánta gente puede terminar aquí dentro". Por eso no es de extrañar que, una semana antes, su marido César ya estuviera pasando el trapo por el balcón, después de haber pasado la mañana metido en la cocina. Unos balcones más allá, una vecina casi se ofende cuando se le pregunta si pensaba coger la puerta cuando llegara El Pino. "¡Hombre!, ¿cómo me voy a ir? Todo el mundo se queda aquí", sentencia. En su casa también se reúnen hasta los que no son familia. "Es lo bonito de estas fiestas, la unión", deja bien claro.

Teror abre sus casas para recibir a la Virgen

Por los adoquines de la Calle Real de la Plaza, testigos de tantos peregrinos, Damián González camina con el programa de las fiestas bajo el brazo. Natural de Los Llanos, cada año convoca en su casa a la familia desperdigada por todo el Archipiélago, desde el día siete hasta el día ocho. "Aquello es una jungla. Pero bueno, la cuestión es estar todos juntos y pasarlo bien", confiesa. Estos dos días son los más especiales para los terorenses, insiste, por si quedaba alguna duda, cuando asegura que se viven momentos "especiales" desde bien temprano hasta altas horas de la madrugada. "Aquí se ve muchísima gente de fuera. Pero es que es la Virgen del Pino, la patrona. Es normal que todos los grancanarios vengan a verla", razona.

Algunos, sin embargo, tienen otros planes. Para sorpresa de muchos, con solo 17 años, Aroa Hernández prefiere quedarse en casa. "No me gusta mucho la fiesta en realidad", confiesa. Aunque desde hace poco vive en Los Portales, en el municipio vecino de Arucas, se crió en Teror, y la Fiesta del Pino, de una manera u otra, forma parte de su identidad, reflexiona la adolescente.

Turistas visitan la Basílica de Nuestra Señora del Pino. / J.PEREZ CURBELO

En la misma línea, Goretti Ramos, su hija y su perrito Mati harán este año las maletas rumbo al sur, para fruncir el ceño frente al sol, ya sea tumbadas en una hamaca o flotando en la piscina. Goretti ha cumplido religiosamente con la Virgen del Pino todos estos años, así que en esta ocasión ha decidido innovar. La realidad es que Mati ya tenía que aflojar un poco el pienso, pues no paraba de zarandear el brazo de su amiga humana. Solo así se justifican unas vacaciones lejos de El Pino.

Al final, entre los que bajan a la Virgen con lágrimas en los ojos y los que prefieren esquivar el "potaje" desde la distancia, entre quienes convierten su casa en refugio de primos aparecidos de la nada y quienes hacen las maletas rumbo al sur, Teror deja claro que El Pino no se mide en presencias ni en ausencias.

Es una fiesta que se lleva puesta, se quede uno en la romería, se escape hasta la playa o se conforme con verla por la tele desde el sofá. Como los balcones que cada año, sin decírselo, terminan vistiéndose de gala, los terorenses también acaban, de una forma u otra, formando parte de la fiesta, una joya que se hereda, se comparte y, pase lo que pase, jamás se pierde.