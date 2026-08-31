Así será el nuevo Edificio Cultural de la Casa Palacio de Gran Canaria: auditorio, salas polivalentes y una inversión de 8,5 millones

El Edificio Cultural anexo a la Casa Palacio de Gran Canaria completará finalmente sus espacios pendientes con nuevas salas polivalentes, un salón de plenos-auditorio para unas 200 personas y el acondicionamiento de más de 2.000 metros cuadrados de superficie útil, culminando así uno de los elementos más singulares del proyecto arquitectónico diseñado por Alejandro de la Sota para la sede institucional del Cabildo.

La actuación permitirá finalizar un inmueble que quedó incompleto tras las obras de rehabilitación de la Casa Palacio, iniciadas en 2005 y concluidas en 2011. Ahora, el Cabildo ha sacado a licitación los trabajos con un presupuesto de 8.530.578 euros. Por un lado se completará el acondicionamiento de las salas polivalentes, ubicadas principalmente en el semisótano y la planta baja y, por otro, se finalizará el salón de plenos-auditorio, situado entre la entreplanta y la primera planta, con capacidad para alrededor de 200 personas.

El proyecto permitirá intervenir en algunos de los espacios más destacados del conjunto, como el salón de plenos y las salas de exposiciones, además de completar las conexiones entre el Edificio Cultural y el patio principal de la Casa Palacio.

El inmueble está formado por una planta semisótano bajo rasante y siete plantas sobre rasante. Desde principios de 2023 ya están en uso las plantas tercera y cuarta, mientras continúa el acondicionamiento del espacio destinado a cafetería en la planta baja.

Una pieza singular de Alejandro de la Sota

El salón de plenos-auditorio es una de las piezas centrales del diseño original de Alejandro de la Sota. El arquitecto concibió este espacio para acoger sesiones plenarias, conferencias, proyecciones, conciertos y juntas generales, con acceso directo desde la calle y un tratamiento específico de la acústica.

Infografía del Edificio Cultural de la Casa Palacio / LP/DLP

La sala, de forma ovoide, se eleva dos plantas y está concebida como una pieza escultórica dentro del propio edificio. Actualmente, su estructura metálica permite apreciar la singularidad de este elemento arquitectónico.

La solución planteada por Código Arquitectura SLP, estudio encargado de redactar el proyecto, mantiene el planteamiento original de De la Sota en cuanto a usos, materiales y distribución de los espacios.

El proyecto desarrolla además las instalaciones necesarias, la solución constructiva para completar el cerramiento del salón de plenos y la integración entre el Edificio Cultural y la Casa Palacio, con el objetivo de cerrar definitivamente un conjunto que llevaba pendiente desde la finalización de la rehabilitación inicial.