SPAR Gran Canaria se suma a la promoción nacional que regala 300.000 euros en descuentos y 15 viajes en crucero

SPAR Gran Canaria participa en la campaña nacional ‘Rasca y gana ¡y viaja! 2026’, con la que se sortearán 15 viajes en crucero y regalará 300.000 euros en cupones con descuentos de tres, cinco y diez euros entre todos los clientes de SPAR Española.

La compañía agradece así la confianza que los clientes depositan cada día en los diferentes establecimientos que la cadena tiene distribuidos por toda la isla.

Las personas que realicen compras de más de 20 euros en las tiendas adscritas a la promoción recibirán un rasca, que puede estar premiado con un descuento a canjear antes del 31 de octubre en compras de importe igual o superior a 20 euros.

Los cupones que no resulten premiados con descuentos podrán participar en el sorteo de 15 viajes en crucero de MSC para dos personas introduciendo sus datos en la web oficial sorteospar.es hasta el 20 de septiembre de 2026.

Campaña ‘Rasca y gana ¡y viaja! 2026’ de Spar Gran Canaria. / La Provincia

¿Cómo participar?

Las personas mayores de 18 años podrán optar a los premios al realizar compras superiores a 20 euros en cualquiera de las tiendas que SPAR Española tiene adheridas a la campaña 'Rasca y gana ¡y viaja! 2026', vigente del 31 de agosto al 13 de septiembre. Los clientes que no sean premiados con descuentos pueden participar en el sorteo de 15 cruceros para dos personas cada uno. El sorteo se realizará ante notario el 22 de septiembre.

Pueden participar los clientes de SPAR Española que realicen compras superiores a 20 euros en las tiendas adscritas a la promoción

Para más información, el cliente puede acceder a la página web para consultar las bases legales a través del siguiente enlace .

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.