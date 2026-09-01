Arinaga se llena de cultura urbana este viernes con un festival gratuito de calistenia, skate y música

El Parque Urbano de Arinaga en Agüimes volverá a convertirse este viernes en un punto de encuentro para los jóvenes con la celebración de una nueva edición de Mareas Vivas, un festival que reúne deporte urbano, música, creatividad y ocio con una programación gratuita dirigida a personas de entre 14 y 30 años.

La cita, incluida dentro del programa de las Fiestas del Pino de Arinaga, se desarrollará entre las 16 y las 22 horas y contará con actividades como un Campeonato de Calistenia, una batalla de promesas musicales y una exhibición de skate en uno de los espacios de referencia para esta disciplina en Canarias.

Retos deportivos

Uno de los platos fuertes del festival será la competición de calistenia, donde jóvenes deportistas pondrán a prueba su fuerza y habilidad con ejercicios basados en el control corporal. También habrá una batalla de promesas, un espacio en el que nuevos talentos de la música podrán mostrar sus creaciones ante el público.

Inauguracion del skate park. / LP / DLP

El programa incluye además una exhibición de skate, aprovechando las instalaciones del Parque Urbano de Arinaga, considerado uno de los mayores espacios diseñados para esta práctica deportiva en Canarias.

La jornada sumará otras propuestas como un circuito de coches a pedales, partidas de bola canaria, retos y dinámicas pensadas para fomentar la participación de los asistentes.

Zona gamer y talleres creativos

Mareas Vivas contará también con un área dedicada al ocio digital y las nuevas tecnologías, con una zona gamer, un simulador de rally y un fotomatón. Además, el Espacio Joven del Ayuntamiento de Agüimes dispondrá de un punto informativo para acercar a los asistentes los recursos y actividades municipales dirigidos a la juventud.

La programación se completará con talleres creativos de pintura exprés y decoración de macetas, entre otras actividades.

Música y talento joven

La música tendrá un papel protagonista a partir de las 19 horas, cuando varios jóvenes artistas subirán al escenario para compartir sus propuestas y demostrar su talento.

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Con esta nueva edición, Mareas Vivas busca consolidarse como una de las citas juveniles del calendario festivo de Arinaga, ofreciendo un espacio de ocio saludable en el que deporte, cultura urbana y creatividad se unen para dar protagonismo a los jóvenes del municipio.