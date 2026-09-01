El Cabildo arregla la carretera GC-605 de Tejeda cerrada por desprendimientos tras los últimos temporales

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, visitó este martes las obras que se ejecutan en la GC-605, en el municipio de Tejeda, una vía que permanece cerrada al tráfico debido a los daños registrados tras los últimos episodios de lluvias y temporales que han afectado a la Isla.

La intervención se desarrolla entre los puntos kilométricos 3+900 y 8+450 de la GC-605 y responde a los problemas detectados en la vía, entre ellos desprendimientos, deformaciones del terreno y daños en varios muros de contención.

Garantías

A estos desperfectos se suman las condiciones de inestabilidad que ya presentaban algunos taludes, una situación que ha obligado al Cabildo a acometer una actuación para garantizar la seguridad de los usuarios y recuperar la circulación con todas las garantías.

Augusto Hidalgo charla con Juan Ernesto Hernández, Aythamy Medina y Marcos Suárez. / LP / DLP

Augusto Hidalgo recorrió el tramo afectado junto a los representantes vecinales y el edil de Mogán para explicar la complejidad de los trabajos y conocer las consecuencias que el cierre de la carretera está provocando en la movilidad diaria de los vecinos.

El vicepresidente destacó que se trata de una obra "necesaria para estabilizar los taludes, actuar sobre los desprendimientos y garantizar la seguridad de la carretera".

"Desde el Cabildo vamos a seguir trabajando para avanzar en las obras y recuperar plenamente la GC-605 con todas las garantías de seguridad", señaló Hidalgo.

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Durante la visita estuvo acompañado por el concejal de Obras Públicas, Hacienda y Aguas del Ayuntamiento de Mogán, Juan Ernesto Hernández; el presidente de la Asociación de Vecinos Guapil de Mogán, Aythamy Medina, y su vicepresidente, Marcos Suárez.