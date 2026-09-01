Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera: las zonas afectadas en cada isla

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria ante la previsión de un empeoramiento del estado de la mar. La medida entrará en vigor a las 21:00 horas de este martes 1 de septiembre y afectará tanto a determinados litorales de las tres islas como a los canales marítimos que las conectan.

La declaración ha sido realizada por la Dirección General de Emergencias a partir de la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles. La decisión se adopta en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

¿Qué zonas estarán afectadas por la prealerta?

El aviso comprende las costas de los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife y entre Tenerife y Gran Canaria. También se incluye el litoral sureste de Gran Canaria.

Dentro de estas zonas se esperan diferentes condiciones de viento y oleaje, con especial incidencia en determinados sectores de las islas y en las áreas marítimas abiertas.

La Dirección General de Emergencias señala que el viento soplará principalmente de componente norte a nordeste, con velocidades previstas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 5 y 6 en la escala de Beaufort.

En algunos puntos se podrán alcanzar rachas o intensidades correspondientes a fuerza 7, con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

Viento más intenso en varias zonas costeras

La previsión apunta a una mayor intensidad del viento en las costas orientales de La Gomera, así como en sectores del noroeste y sureste de Tenerife y en el oeste de Gran Canaria.

Las condiciones de viento también serán destacables mar adentro, especialmente en el área situada al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria.

El litoral sureste de Gran Canaria se encuentra igualmente incluido en la declaración de prealerta, con unas condiciones similares a las previstas en las zonas marítimas de los canales.

La combinación de viento y oleaje puede generar un estado de la mar más adverso, especialmente en las áreas expuestas y en los sectores donde el viento alcance mayor intensidad.

Marejada y mar gruesa

En cuanto al estado de la mar, se esperan condiciones de marejada, con zonas en las que el oleaje podrá evolucionar a fuerte marejada y mar gruesa.

La situación será especialmente significativa en las zonas situadas al sur de los canales marítimos y en el sureste de Gran Canaria.

Además, se prevé mar de fondo procedente del norte, con olas de entre uno y dos metros en el norte de los canales.

No obstante, la dirección del oleaje puede variar en las costas más abiertas. De acuerdo con la previsión incluida en la declaración, en determinados puntos del sur podrá aparecer mar de fondo del sur, también con alturas de entre uno y dos metros.