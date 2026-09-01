Gran Canaria detecta un cuarto caso de fiebre del Nilo Occidental en un caballo

El Gobierno de Canarias ha detectado un nuevo positivo de fiebre del Nilo Occidental en un caballo de una instalación de Santa Brígida (Gran Canaria), el cuarto caso confirmado en las islas desde que el pasado 20 de agosto se constató por primera vez la presencia del virus en el archipiélago.

La instalación cuenta con 54 caballos y, al margen del ejemplar positivo, no se han comunicado síntomas compatibles con la enfermedad en el resto de animales, según ha informado este martes el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El caso fue detectado después de que un veterinario clínico notificara a la Dirección General de Ganadería la presencia de síntomas compatibles y se tomaran muestras dentro del Programa Nacional de Vigilancia de la Fiebre del Nilo Occidental en animales.

Ejemplar de 'Culex pipiens', especie que transmite el virus del Nilo / Agencias

Otros tres casos sospechosos en Canarias

Paralelamente, se han analizado otros tres casos sospechosos localizados en distintos municipios de Gran Canaria y La Palma, todos ellos con resultado negativo, y el Gobierno señala que no se han recibido nuevos avisos de animales con síntomas.

Este nuevo positivo se suma a los tres detectados el 20 de agosto en una misma instalación del sur de Gran Canaria, que constituyeron los primeros casos confirmados de circulación del virus en Canarias.

Hasta el momento no se ha diagnosticado ningún caso humano en el archipiélago.

Protocolos de vigilancia

Tras los primeros positivos, la Dirección General de Salud Pública activó los protocolos de vigilancia entomológica y epidemiológica y reforzó el seguimiento de posibles casos en personas, especialmente cuando presenten síntomas compatibles y antecedentes de residencia, estancia o picaduras de mosquitos en las zonas afectadas.

Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con Ganadería y con el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna (ULL).

Salud Pública ha informado también a los profesionales sanitarios para que mantengan la vigilancia ante posibles cuadros compatibles y comuniquen los casos sospechosos con el fin de valorar la realización de pruebas y la correspondiente investigación epidemiológica.

Cómo se transmite la fiebre del Nilo

La fiebre del Nilo Occidental está causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género 'Culex'.

Las aves y los mosquitos forman parte de su ciclo de transmisión y el virus puede afectar también a caballos y personas.

Tanto los équidos como las personas son huéspedes finales y no transmiten la infección ni actúan como reservorios del virus.

La mayoría de las infecciones son asintomáticas, aunque una parte de las personas infectadas puede presentar síntomas y, en determinados casos, complicaciones neurológicas.

Durante 2026, el Programa Nacional de Vigilancia ha detectado circulación del virus en Andalucía, Cataluña, Extremadura y Canarias.