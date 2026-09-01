La carreta de Teror para la Romería del Pino 2026 será un homenaje a la mujer canaria

El próximo 7 de septiembre, tendrá lugar en Gran Canaria una de las grandes citas del calendario, la Romería-Ofrenda del Pino en Teror. Entre las carretas que llegarán desde todos los municipios de la Isla, hay una que siempre tiene un significado especial: la del municipio anfitrión.

Este año, la carreta de Teror llegará a la plaza de Nuestra Señora del Pino con una propuesta diseñada por el joven terorense Isaac Deniz, que ha querido poner en el centro de la escena a la mujer canaria, sus símbolos y su papel dentro de la cultura popular de las Islas.

"Queríamos hacer un homenaje a la mujer canaria, con detallitos que a todos nos recuerdan a la cultura popular", explica el diseñador, que ha construido una propuesta cargada de referencias a la tradición.

Un rostro hecho a mano para representar a la mujer canaria

La carreta esconde numerosos elementos artesanales que buscan conectar la memoria colectiva de Canarias. Argollas canarias, un camafeo, calados o un rosario forman parte de la composición pensada para que cada mujer pueda sentirse reflejada.

"Queríamos que todas las mujeres se sintieran identificadas en algún momento", señala Isaac Deniz.

Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es el rostro que protagoniza la carreta, elaborado completamente de forma artesanal. "Empezamos hace un mes con el tema del rostro, que está hecho totalmente a mano en arcilla", explica.

El diseño combina diferentes materiales como madera, corcho y metacrilato, además de elementos naturales que no se incorporarán hasta el último día. "Hasta el último día estaremos trabajando con ello", cuenta.

Hacer la carreta es más que representar al pueblo, es involucrar a la gente, que estén con nosotros ahí Isaac Deniz — Diseñador carreta de Teror 2026.

Para Isaac Deniz, diseñar la carreta de Teror supone mucho más que crear una imagen para desfilar durante la romería. Es una forma de representar la identidad de todo un pueblo y hacer partícipes a sus vecinos.

"Hacer la carreta es más que representar al pueblo, es involucrar a la gente, que estén con nosotros ahí", asegura.

La propuesta volverá a estar ligada a los productos que forman parte de la esencia de Teror. La fruta y la verdura tendrán su espacio, pero también otros elementos vinculados a la gastronomía local.

"Aparte de la fruta y la verdura, siempre metemos los chorizos, por supuesto, algo de pan también, que es tradicional de aquí de Teror", explica el diseñador.

Además, la carreta incluirá un detalle muy especial relacionado con una de las tradiciones más conocidas del municipio: los turrones de Teror. "Siempre metemos los turrones de un turronero de aquí de Teror que se llama Ricardo", añade.

El folclore canario junto a la carreta de Teror: parranda Los Álamos

Como ocurre cada año, la representación del municipio anfitrión no estará formada únicamente por la carreta. La música y el baile también serán protagonistas durante el recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

"La parranda Los Álamos y también el cuerpo de baile El Álamo que siempre acompaña a esta carreta", explica Isaac Deniz.

Una representación que busca mostrar la forma de entender la fiesta que tienen los terorenses, marcada por la hospitalidad y el sentimiento de comunidad.

"Todos los terorenses tenemos ese espíritu de acogimiento. Siempre tienes algo en la casa para recibir a algún vecino, algún amigo, algún conocido", destaca.

El sentimiento de pertenencia de los terorenses con la fiesta

Para Isaac Deniz, formar parte de la Romería del Pino desde esta posición supone un vínculo especial con su pueblo. La carreta se convierte en un escaparate de la identidad del pueblo y de las historias que pasan de generación en generación.

"Tenemos ese sentimiento de pertenencia también con las fiestas, que es muy importante", afirma.

El diseñador reconoce que poder crear una pieza que represente a Teror en uno de sus días más importantes es una responsabilidad, pero también un motivo de orgullo.

"Para mí en concreto, poder hacer algo que representa al pueblo me llena de un orgullo tremendo, que mi trabajo refleje las vivencias del pueblo", concluye.