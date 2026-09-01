IKEA Canarias y Baleares bajarán el precio de una selección de productos como parte de la apuesta europea de IKEA por la asequibilidad

IKEA reforzará su apuesta por la asequibilidad en Canarias y Baleares con nuevas reducciones de precio en una amplia selección de productos, en el marco del esfuerzo que IKEA está desarrollando en Europa para hacer las soluciones para el hogar más asequibles para más personas.

La iniciativa forma parte de una actuación conjunta en Europa. Inter IKEA Group está reduciendo sus precios de compra para los franquiciados IKEA, mientras que los grupos franquiciados de IKEA en la región realizan inversiones adicionales para trasladar ese esfuerzo a los clientes mediante precios más bajos. En conjunto, estas medidas representan una inversión aproximada de 1.200 millones de euros destinada a reducir precios para los clientes de IKEA en Europa.

En Canarias y Baleares, Sarton Group, franquiciado de IKEA para dichos archipiélagos, participa en este esfuerzo con nuevas reducciones de precio, reforzando el compromiso de la compañía con una propuesta de hogar accesible y relevante para la mayoría de las personas.

Esta apuesta por la asequibilidad cobra especial relevancia en Canarias y Baleares, donde el coste de la vivienda está ejerciendo una presión creciente sobre la economía de los hogares. En Canarias, el coste de acceder y mantenerse en una vivienda aumenta con rapidez, mientras que en Baleares los precios han alcanzado niveles que dificultan especialmente el acceso a la vivienda para muchos hogares locales. En este contexto, mantener precios bajos en los productos y soluciones para el hogar adquiere todavía mayor importancia para IKEA.

Numerosos productos y diferentes áreas del hogar

Entre los numerosos productos que reducirán su precio en Canarias y Baleares se encuentran referencias de series tan conocidas como KALLAX, IKEA 365+, ALEX o LASTARE, así como productos emblemáticos del surtido IKEA como el sillón orejero gris STRANDMON, el sofá de 3 plazas KIVIK o el armario BRIMNES de 2 puertas, entre muchos otros. Estos son solo algunos ejemplos de una selección mucho más amplia de artículos que verán reducido su precio.

Las bajadas alcanzarán distintas áreas y necesidades del hogar, desde soluciones de almacenaje y organización hasta mobiliario para salón y dormitorio, cocina y productos de uso cotidiano.

IKEA Canarias y Baleares bajarán el precio / IKEA

Precio más bajo, sin renunciar a lo que hace IKEA

La reducción de precios se enmarca en uno de los principios fundamentales de IKEA: ofrecer productos para el hogar bien diseñados, funcionales y de calidad a precios que pueda permitirse la mayoría de las personas.

“El precio bajo está en el corazón de la visión de IKEA de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Estamos comprometidos con hacer más asequibles los productos para el hogar que nuestros clientes necesitan y quieren, sin comprometer la calidad, la funcionalidad, la sostenibilidad o el diseño. El buen diseño no debería ser un lujo”, señala Jakub Jankowski, CEO de Inter IKEA Group.

Esta filosofía conecta directamente con el compromiso de IKEA Canarias y Baleares de continuar ofreciendo buen diseño, funcionalidad, calidad y sostenibilidad a precio bajo.

Un esfuerzo que empieza mucho antes de llegar a la tienda

La reducción de precios no responde únicamente a acciones promocionales puntuales. IKEA trabaja de manera continua en toda su cadena de valor para encontrar eficiencias, reducir costes y trasladar ese ahorro al precio final que paga el cliente.

“La asequibilidad es algo en lo que trabajamos diariamente en toda la cadena de valor de IKEA. A través de la mejora continua del negocio conseguimos eficiencias que nos permiten reducir nuestros costes y trasladar más valor a nuestros clientes. Esta combinación de reducción de precios y desarrollo de la cadena de valor es una parte importante de cómo contribuimos a crear un mejor día a día para la mayoría de las personas”, añade Jakub Jankowski.

Este trabajo conjunto entre Inter IKEA Group y sus franquiciados permite reforzar una de las señas de identidad históricas de la marca: hacer que las soluciones para mejorar la vida en el hogar sean accesibles para el mayor número posible de personas.

El precio bajo, parte del Diseño Democrático

En Canarias y Baleares, estas nuevas reducciones refuerzan una propuesta basada en el Diseño Democrático: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio bajo. Porque bajar el precio no significa renunciar a aquello que define a un producto IKEA.

HEMOS BAJADO EL PRECIO. NO LA CALIDAD.

Sobre Sarton Group en Canarias y Baleares

Sarton Group es el franquiciado autorizado de IKEA en Canarias y Baleares y desarrolla la actividad comercial de IKEA en dichos archipiélagos. Su objetivo es acercar el concepto IKEA y sus soluciones para el hogar a la mayoría de las personas, manteniendo los principios del Diseño Democrático: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio bajo.

Sobre Inter IKEA Group

Inter IKEA Group incluye Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG e IKEA Industry AB, así como negocios relacionados. Inter IKEA Holding B.V. es la sociedad holding de Inter IKEA Group.