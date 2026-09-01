El pino gigante de Teror que cayó hace más de 300 años pero sigue vivo en la historia de Gran Canaria

Si estos dias paseas por la Villa de Teror entre bocadillos de chorizo, adoquines de postal y casas con balcones de madera, cuesta imaginar que en ese mismo suelo se levantaba un árbol tan colosal que dejaba pequeño a cualquier edificio moderno de la época. No hablamos de un árbol cualquiera. Nos referimos al ejemplar legendario donde la tradición dice que apareció la Virgen del Pino en el lejano año 1481. Aquel ejemplar monumental no solo era una maravilla de la naturaleza con metros y metros de perímetro, sino que representaba el verdadero corazón de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, en la primavera de 1684, todo cambió en cuestión de horas cuando la naturaleza decidió mostrar su lado más despiadado.

Era abril de 1684 y el clima en las medianías de la isla se volvió completamente loco. Las crónicas de la época registraron un viento huracanado que azotó la cuenca de Teror con una fuerza demoledora. La tormenta no traía una brisa suave de cumbre, sino rachas salvajes capaces de arrancar de raíz todo lo que encontraba a su paso. El gigante milenario, que había resistido el paso de los siglos, tempestades anteriores, sequías extremas y el devenir de la conquista castellana, terminó cediendo en aquel fatídico mes de abril.

Ambiente de Teror antes de las fiestas de El Pino. / José Pérez Curbelo / LPR

La sacudida fue tal que el gran pino terminó cayendo al suelo tras chocar contra el golpe definitivo del vendaval. Junto al árbol cayeron también los elementos de la vegetación nativa que completaban ese paraje único, incluyendo ejemplares de dragos que formaban parte del enclave histórico. Para los vecinos de la zona y los feligreses que acudían desde cada rincón de la geografía insular, escuchar el crujido final del tronco al estrellarse contra el barro fue una experiencia traumática que sacudió los cimientos espirituales de la comunidad.

El dolor de un pueblo y la carta del cura

El impacto social e institucional tras el siniestro fue inmediato. La noticia de la caída del árbol sagrado voló por toda Gran Canaria como la pólvora. El sacerdote de la Villa de Teror en aquel momento, Juan Rodríguez de Quintana, no esperó para enviar una misiva al Obispado. En esa carta de comunicación oficial se respiraba una pena profunda por la pérdida de un símbolo fundamental para los fieles de la Basílica de Teror y para toda la devoción insular.

Perder el pino original no significaba simplemente lamentar la caída de madera vieja. Significaba ver destruido el altar natural donde se cimentaba la leyenda del hallazgo mariano de 1481. Las lágrimas de los isleños no tardaron en aparecer al ver el enorme hueco desolado que quedaba en el paisaje de Teror. La conmoción popular fue enorme, pero rápidamente la tristeza inicial dio paso a una idea que salvaría para siempre el legado de aquel gigante vegetativo.

“Era este pino un prodigio de la naturaleza. Además de la considerable altura de su copa, tenía por el tronco once varas de circunferencia, y sus ramas se elevaban iguales, esbeltas y frondosas. En la primera distribución de estas ramas se descubría un círculo de culantrillo, tan lozano y fresco, como si brotase junto a un manantial. De este círculo salían tres dragos, de cuatro varas de alto, injertados en el mismo pino. Aquí fue donde el Ilustrísimo D. Juan de Frías se atrevió a subir encontrando en medio de los dragos y sobre una peana de piedra la imagen milagrosa” Así describe el historiador Agustín Millares en su Historia General de Canarias, la maravilla vegetal en la que la leyenda ubica la aparición de la imagen y que por su rareza destacaba en medio del inmenso bosque de laurisilva que cubría las medianías del norte de la isla.

Cero desperdicio para transformar la madera en arte sacro

En pleno siglo XVII no existía el concepto moderno del reciclaje tal como lo entendemos hoy en día, pero la sensibilidad de los grancanarios con este suceso fue total. La madera del pino caído era considerada sagrada y bajo ningún concepto se iba a dejar pudrir en la tierra ni a utilizarse como leña común. La decisión que tomaron las autoridades religiosas y los vecinos fue tajante: aprovechar hasta el último astilla de aquel pino legendario.

Los artesanos de la época trabajaron el tronco con un cuidado extremo. Gran parte de esa tea de altísima calidad se destinó a la fabricación de objetos religiosos, cruces de devoción y piezas ornamentales que pasaron a formar parte del tesoro patrimonial y del culto a la Patrona de Gran Canaria. Nada de lo que formó aquel árbol se tiró; la madera noble se labró para perpetuar su presencia en el entorno litúrgico del municipio.

El legado arquitectónico fundido con el templo

El aprovechamiento del pino abatido por el temporal de 1684 no se detuvo en la elaboración de pequeños objetos de culto. Diversas partes del tronco colosal y de su resistente estructura vegetal terminaron integradas en la propia arquitectura y en la estructura interna de la Basílica de Teror y sus construcciones parroquiales anexas.

De este modo, el pino no desapareció realmente tras aquel furioso vendaval de la primavera de 1684. Aunque ya no se erguía hacia el cielo de las medianías desafiando a las nubes, el árbol pasó a sostener techumbres, apoyos y rincones del templo donde la Virgen del Pino continuó recibiendo el cariño de miles de peregrinos año tras año. Es una ironía poética de la historia grancanaria: el vendaval logró derribar el tronco de la tierra, pero obligó a que la madera sagrada quedara incrustada para siempre en el corazón físico del santuario.