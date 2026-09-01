Los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, martes 1 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,244€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,409€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,409€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,244€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,245€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,345€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio a 1,409€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en Ingenio a 1,409€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA NUEVA AEROPUERTO de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,539€ el litro en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4. En Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, la estación de servicio DISA AEROPUERTO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,539€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,417€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,417€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 1 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,369€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación BP LA HONDURA en Calle Gueldera de Puerto del Rosario a 1,499€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,329€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 1 de septiembre, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,244€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,345€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en H2EXAGON LAS TORRES, a 1,429€ el litro, situada en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ que ofrece el gasoil a 1,429€ el litro en Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,399€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,279€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este martes 1 de septiembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,439€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,439€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/09/2026 8:00:18]