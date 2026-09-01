Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran CanariaInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

El rincón de Gran Canaria con más de 100 años de historia donde comer un auténtico bocadillo de chorizo de Teror

El establecimiento ofrece un clásico de la gastronomía canario y más productos

Un clásico de la isla

Un clásico de la isla / Tania Pyetku

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

Hay sabores que reflejan la identidad de un lugar. En Teror, uno de los productos más ligados a la gastronomía es el bocadillo de chorizo, una elaboración sencilla pero convertida en todo un símbolo de las islas.

En pleno casco histórico se encuentra una pequeña tienda que mantiene viva esa tradición desde hace más de un siglo. Se trata de un establecimiento tradicional donde todavía se puede disfrutar de un bocadillo preparado con chorizo de Teror, queso local y pan de leña, acompañado de otros productos canarios.

La creadora de contenido @taniapyetku ha compartido el mítico bocadillo de chorizo de Teror con sus seguidores y no ha dudado en recomendar este rincón como uno de los lugares donde disfrutar de este clásico de la gastronomía canaria. "Este es el sitio perfecto para comer un buen bocadillo de chorizo de Teror", comenta.

Una tienda con más de 100 años de historia

El establecimiento conserva la esencia de las antiguas tiendas de aceite y vinagre. Aunque en el cartel del local aparece la fecha de 1932 , "el dueño nos contó que esa es la fecha del primer contrato oficial, pero que la tienda ya llevaba años abierta y tiene más de un siglo de historia", explica la creadora de contenido.

La estrella de la propuesta es su bocadillo de chorizo de Teror que se combina con queso local y pan de leña, una mezcla sencilla que se ha convertido en un imprescindible tanto para vecinos como para quienes visitan el municipio.

Además, quienes visitan el establecimiento pueden completar la experiencia con una selección de quesos canarios cortados al momento, aceitunas aliñadas con mojo y otros productos.

Un rincón para disfrutar de los sabores canarios

Más allá del bocadillo, el atractivo del lugar está también en su ambiente. Se encuentra en la calle de la Iglesia Chica, 2, en en pleno casco histórico de Teror. "Es todo un imprescindible en el municipio", asegura.

Noticias relacionadas y más

El establecimiento abre de martes a sábado de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos mantiene horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  3. Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
  4. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  5. Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
  6. Pasé de verme sin nada a ser feliz cada día en mi trabajo': premio a Pino León, ayudante de cocina en el hotel Mogán Princess & Beach Club
  7. El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor
  8. El bar del sur de Gran Canaria donde sirven auténtica cocina canaria a precios económicos

El rincón de Gran Canaria con más de 100 años de historia donde comer un auténtico bocadillo de chorizo de Teror

El rincón de Gran Canaria con más de 100 años de historia donde comer un auténtico bocadillo de chorizo de Teror

Los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre en la provincia de Las Palmas

Los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre en la provincia de Las Palmas

San Bartolomé de Tirajana planifica su primera residencia de mayores: 135 camas de alto requerimiento y 18 plazas diurnas

San Bartolomé de Tirajana planifica su primera residencia de mayores: 135 camas de alto requerimiento y 18 plazas diurnas

Canarias afronta este martes otro ascenso de las temperaturas con hasta 34 en Gran Canaria y fuerte viento en el mar

Canarias afronta este martes otro ascenso de las temperaturas con hasta 34 en Gran Canaria y fuerte viento en el mar

«HiperPino», la caricatura de la Virgen del Pino como cajera de supermercado que desata el debate en redes antes de las fiestas

«HiperPino», la caricatura de la Virgen del Pino como cajera de supermercado que desata el debate en redes antes de las fiestas

Así cambia la movilidad en Telde: San Gregorio y San Juan tendrán zonas de bajas emisiones y llegarán 105 bicicletas eléctricas y 14 aparcamientos disuasorios

Así cambia la movilidad en Telde: San Gregorio y San Juan tendrán zonas de bajas emisiones y llegarán 105 bicicletas eléctricas y 14 aparcamientos disuasorios

Así se preparan los vecinos de Teror para vivir El Pino: "Aquí todo el mundo se queda"

Así se preparan los vecinos de Teror para vivir El Pino: "Aquí todo el mundo se queda"

IKEA Canarias y Baleares bajarán el precio de una selección de productos como parte de la apuesta europea de IKEA por la asequibilidad

IKEA Canarias y Baleares bajarán el precio de una selección de productos como parte de la apuesta europea de IKEA por la asequibilidad
Tracking Pixel Contents