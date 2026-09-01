El rincón de Gran Canaria con más de 100 años de historia donde comer un auténtico bocadillo de chorizo de Teror

Hay sabores que reflejan la identidad de un lugar. En Teror, uno de los productos más ligados a la gastronomía es el bocadillo de chorizo, una elaboración sencilla pero convertida en todo un símbolo de las islas.

En pleno casco histórico se encuentra una pequeña tienda que mantiene viva esa tradición desde hace más de un siglo. Se trata de un establecimiento tradicional donde todavía se puede disfrutar de un bocadillo preparado con chorizo de Teror, queso local y pan de leña, acompañado de otros productos canarios.

La creadora de contenido @taniapyetku ha compartido el mítico bocadillo de chorizo de Teror con sus seguidores y no ha dudado en recomendar este rincón como uno de los lugares donde disfrutar de este clásico de la gastronomía canaria. "Este es el sitio perfecto para comer un buen bocadillo de chorizo de Teror", comenta.

Una tienda con más de 100 años de historia

El establecimiento conserva la esencia de las antiguas tiendas de aceite y vinagre. Aunque en el cartel del local aparece la fecha de 1932 , "el dueño nos contó que esa es la fecha del primer contrato oficial, pero que la tienda ya llevaba años abierta y tiene más de un siglo de historia", explica la creadora de contenido.

La estrella de la propuesta es su bocadillo de chorizo de Teror que se combina con queso local y pan de leña, una mezcla sencilla que se ha convertido en un imprescindible tanto para vecinos como para quienes visitan el municipio.

Además, quienes visitan el establecimiento pueden completar la experiencia con una selección de quesos canarios cortados al momento, aceitunas aliñadas con mojo y otros productos.

Un rincón para disfrutar de los sabores canarios

Más allá del bocadillo, el atractivo del lugar está también en su ambiente. Se encuentra en la calle de la Iglesia Chica, 2, en en pleno casco histórico de Teror. "Es todo un imprescindible en el municipio", asegura.

El establecimiento abre de martes a sábado de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos mantiene horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.