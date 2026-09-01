San Bartolomé de Tirajana inicia el reasfaltado de El Patronato de Maspalomas con obras durante una semana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pondrá en marcha este miércoles 2 de septiembre un plan específico de reasfaltado en las calles interiores de la urbanización residencial El Patronato de Maspalomas, una actuación destinada a mejorar el estado de las vías y renovar una superficie aproximada de 5.535 metros cuadrados. Los trabajos se desarrollarán durante la próxima semana y permitirán intervenir sobre el pavimento de los viales interiores de esta zona residencial. La actuación responde a la necesidad de rehabilitar unas calles con características singulares, debido a sus dimensiones reducidas y a la configuración de sus trazados peatonales.

Para la ejecución de las obras se contará con una empresa filial del grupo Lopesan, que empleará maquinaria especializada adaptada a las condiciones del entorno. Estos equipos permitirán trabajar en espacios de difícil acceso y garantizar una intervención ajustada a las particularidades del callejero de El Patronato. Con motivo del inicio de los trabajos, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, ha emitido un bando municipal en el que solicita la colaboración de los residentes y usuarios de la zona para facilitar el desarrollo de la actuación y minimizar las posibles molestias que puedan ocasionarse durante el periodo de obras.

De 08:00 a 18:00

El Ayuntamiento recuerda que, mientras se ejecuten los trabajos, será necesario aplicar restricciones temporales tanto a la circulación como al estacionamiento de vehículos en las calles afectadas. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad de los operarios y permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria durante las labores de reasfaltado.

Las obras se desarrollarán diariamente en horario de 08:00 a 18:00 horas y está previsto que se prolonguen durante la próxima semana. El Consistorio recomienda a los vecinos y vecinas de El Patronato que retiren sus vehículos con antelación de las zonas señalizadas y que planifiquen sus desplazamientos para evitar inconvenientes.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de esta intervención para mejorar las condiciones de las vías públicas, reforzar la seguridad de los usuarios y continuar con el mantenimiento de las áreas residenciales del municipio. La renovación del firme permitirá mejorar la movilidad y la imagen urbana de una zona consolidada de Maspalomas.

Esta actuación se suma a las labores de conservación y mejora de las infraestructuras municipales que el Consistorio viene desarrollando en distintos puntos de San Bartolomé de Tirajana, con el objetivo de adaptar los espacios públicos a las necesidades de residentes y visitantes.