San Bartolomé de Tirajana planifica su primera residencia de mayores: 135 camas de alto requerimiento y 18 plazas diurnas

Maspalomas avanza en el papeleo para contar con su primera residencia de mayores. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tramita la selección del equipo de arquitectos que se va a hacer cargo de la redacción del proyecto del centro sociosanitario de atención a personas mayores, que se levantará en el Campo Internacional. La inversión se estima en unos 18 millones de euros y permitirá habilitar 135 camas para personas de alto requerimiento y otras 18 plazas de estancia diurna, en un inmueble que tendrá hasta seis plantas de altura.

Gran Canaria acumula una enorme carencia de servicios de atención a los jubilados. Por este motivo, el Sur da un gran paso para disponer de una infraestructura que se pueda integrar a posteriori en la red de centros asistenciales de la Isla y, con ello, de contribuir a la cooperación interadministrativa en la dotación de infraestructuras adecuadas.

Ocho meses

El concurso establece una partida de 571.941 euros para la redacción del proyecto definitivo, que deberá ser entregado en un plazo máximo de ocho meses si se recoge el proyecto de mobiliario y equipamiento. De ahí que, si no surgen inconvenientes, el diseño final y coste de la obra debería presentarse para el inicio del verano del año que viene. El plan de obras se ejecutará sobre una parcela de 14.185 metros cuadrados de uso sanitario-asistencial, si bien el inmueble ocupará el 40% (5.674,00 metros cuadrados), con una altura de seis plantas. La inversión inicial prevista ronda los 18 millones, según anunció hace unos meses el Ayuntamiento.

Individuales y dobles

El edificio contará, como mínimo, con 135 plazas de atención residencial (alojativas) para personas de alto requerimiento y otras 18 plazas de estancia diurna, estructuradas en nueve unidades convivenciales con 45 habitaciones individuales y 45 habitaciones dobles. Además, se deberían proponer accesos peatonales de conexión entre el edificio existente del centro de salud y el nuevo centro sociosanitario.

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La oferta económica supondrá 49 puntos de los 100 posibles en el proceso de selección del equipo técnico, dejando 38 puntos a la propuesta arquitectónica y urbanística, entre otros factores que se valorarán. El objeto del contrato consiste en la prestación de servicios profesionales de redacción de proyectos técnicos para la construcción del centro sociosanitario para mayores, que irá emplazado en la denominada parcela 'N' del Campo Internacional. En concreto, el contrato comprende la redacción de los documentos técnicos de arquitectura y urbanización e industrial, y los estudios de seguridad y geotécnico.