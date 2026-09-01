San Bartolomé de Tirajana recoge más de 350 opiniones sobre el futuro acceso a la vivienda pública

San Bartolomé de Tirajana ha recogido más de 350 aportaciones ciudadanas para definir los criterios que deberá incluir la futura ordenanza municipal de adjudicación de vivienda pública. Los resultados indican que el 95,1 % de las personas participantes considera importante tener en cuenta el arraigo como criterio de acceso a la vivienda pública. En concreto, 331 participantes valoraron positivamente este aspecto frente a 17 que no lo consideraron relevante.

El arraigo y los criterios de residencia

Sobre los requisitos de residencia planteados inicialmente, el 69 % de las respuestas mantiene la propuesta de exigir 15 años de residencia continuada o 20 años no continuados en el municipio. Un 16,5 % considera que deberían incrementarse estos periodos, mientras que un 14,5 % apuesta por reducirlos.

La consulta también preguntó por otros elementos vinculados al modelo de adjudicación, como las reservas para colectivos concretos, los criterios de puntuación y los mecanismos de control para garantizar que las viviendas públicas cumplan su función social.

La vivienda para jóvenes, uno de los puntos con más cambios

Uno de los aspectos en los que la ciudadanía plantea modificaciones respecto a la propuesta inicial es la reserva destinada a menores de 35 años. La previsión municipal contempla un 5 % de reserva para este colectivo, aunque el 55,7 % de participantes considera que ese porcentaje debería aumentar.

Por otro lado, el 36,1 % entiende que la reserva planteada es suficiente y un 8,2 % propone reducirla. Estos resultados sitúan el acceso de los jóvenes a una vivienda como uno de los ámbitos en los que la consulta reclama mayor atención.

La baremación como sistema de adjudicación

El 89,1 % de las personas participantes respalda un sistema de adjudicación basado en baremación, frente a otros modelos de asignación. Entre los criterios de puntuación más señalados aparecen la antigüedad de residencia, con un 57,4 %; la existencia de menores a cargo, con un 52,9 %; los ingresos económicos, con un 45,7 %; la discapacidad, con un 36,3 %; las situaciones de emergencia, con un 34,3 %; y las familias numerosas, con un 18,6 %.

Además, ocho de cada diez participantes valoraron como bueno o excelente el proyecto de ordenanza municipal de vivienda.

Alejandro Marichal y Lucia Jimenez con una vecina. / LP/DLP

Apoyo mayoritario a los controles sobre viviendas públicas

La consulta también refleja un amplio respaldo a las medidas destinadas a supervisar el uso de las viviendas públicas. El 98,3 % de las personas participantes considera necesarias las inspecciones periódicas para prevenir posibles situaciones de fraude, mientras que el 99,4 % cree que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debe actuar ante los incumplimientos.

Los resultados servirán como referencia para la definición de los criterios de la futura ordenanza de adjudicación de viviendas, incorporando las aportaciones recogidas durante el proceso participativo sobre aspectos como el arraigo, el acceso de los jóvenes, la situación económica y familiar, la baremación y los mecanismos de control.

La consulta, desarrollada por la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, refleja un respaldo mayoritario al reconocimiento del arraigo en el municipio y al sistema de adjudicación mediante baremación.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señala que “la consulta confirma algunas de las decisiones planteadas, pero también nos marca claramente dónde debemos seguir trabajando, especialmente en el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda que les permita desarrollar su proyecto de vida en el municipio”. Mientras que la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, explica que “queríamos escuchar directamente a la ciudadanía y conocer qué criterios considera prioritarios para que la adjudicación de vivienda pública sea transparente, objetiva y responda a la realidad del municipio”.