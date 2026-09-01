Teror
Teror sube la bandera del Pino en un ambiente festivo
Las campanas de la Basílica de Teror repicaron al mediodía, simbolizando el arranque de las celebraciones populares en honor a la patrona
Teror ya vive sus fiestas. La localidad grancanaria celebró este martes la tradicional subida de la bandera de las Fiestas del Pino, un acto que cada año marca el inicio del programa festivo en honor a Nuestra Señora del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. A las 12.00 horas, las campanas de la Basílica de Teror comenzaron a repicar mientras se disparaban las salvas en honor a la Virgen. La Plaza del Pino, llena de vecinos y visitantes, acogió una jornada de ambiente festivo con la presencia de los papagüevos y la música de los Swing Golosos.
Año de lluvias
En esta ocasión, la bandera pudo subir sin mojarse, a diferencia del año pasado, un detalle que vuelve a alimentar una de las creencias más arraigadas entre los terorenses: «si la bandera del Pino se moja, tendremos año bueno de lluvia». Al no cumplirse esta tradición popular, algunos vecinos interpretan que el próximo año podría ser más escaso en precipitaciones.
El acto contó con la presencia del alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, acompañado por representantes de la corporación municipal, además del párroco de la localidad, Jorge Martín de la Coba, y otras autoridades.
Numerosos vecinos acudieron a la plaza para presenciar uno de los momentos más simbólicos del calendario festivo del municipio.
Una semana grande
La Subida de la Bandera, que se celebra cada 1 de septiembre, representa el inicio oficial de la programación religiosa de las Fiestas del Pino. Aunque las actividades populares comenzaron el pasado viernes 28 de agosto con la lectura del pregón, pronunciado este pasado viernes por el médico pediatra nacido en el municipio Luis Peña, esta jornada da paso a la recta final de una de las celebraciones más importantes de Canarias, como la romería-ofrenda.
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