UD Las Palmas y CD Tenerife aparcan en Gáldar la rivalidad para llevar el fútbol a los mayores de Canarias

El fútbol canario deja por un momento la competición a un lado para convertirse en una herramienta de encuentro, salud y bienestar. Las fundaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife se han unido en el proyecto ‘Al Golpito’, una iniciativa celebrada en Gáldar que utiliza el deporte rey para fomentar el envejecimiento activo entre las personas mayores de 60 años.

El campo de fútbol de Barrial acogió este martes una jornada de esta propuesta impulsada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que busca que las personas mayores sigan vinculadas a la actividad física y encuentren nuevos espacios de relación social.

Lejos del fútbol tradicional, ‘Al Golpito’ apuesta por una modalidad adaptada: el fútbol caminando, una versión con normas sencillas que permite practicar ejercicio de forma segura, reducir el riesgo de lesiones y favorecer la participación de personas con diferentes niveles de condición física.

"No hay edad"

El proyecto no se limita a los entrenamientos. La iniciativa también incluye rutas guiadas, acciones de voluntariado, visitas a estadios y encuentros deportivos, actividades diseñadas para reforzar las relaciones personales y combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.

Durante la jornada, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó que esta iniciativa demuestra que "no hay edad para practicar deporte" y animó a los mayores del municipio a participar en propuestas que les permitan mantenerse activos.

"Este proyecto no mira la edad del carnet de identidad, sino las ganas de mantenerse activo, ilusionarse y continuar participando en la sociedad", señaló Sosa, que puso en valor la presencia de monitores especializados para garantizar que los ejercicios se desarrollen con seguridad.

Aproximación lúdica

El regidor recordó además que Gáldar cuenta con diferentes programas destinados a promover el bienestar de las personas mayores y aseguró que el municipio quiere seguir siendo "referente en políticas del mayor".

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, explicó que esta nueva etapa de ‘Al Golpito’ busca "promover el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y fomentar una aproximación lúdica a la población de mayores de Canarias a través del fútbol y la actividad física".

La iniciativa cuenta con la colaboración de las fundaciones de los dos principales clubes del Archipiélago, que utilizan la popularidad del fútbol como vía para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, favorecer la convivencia y reforzar su participación en la sociedad.

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Así, el terreno de juego se convierte en un punto de encuentro donde la rivalidad entre colores queda aparcada para dar paso a un objetivo común: que los mayores de Canarias sigan disfrutando del deporte y de una vida activa.