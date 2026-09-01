Unidos por Gran Canaria designa a la concejal Carmen Juez, candidata a la Alcaldía de Santa Brígida

Unidos por Gran Canaria ha designado a su concejal Carmen Juez Jiménez como candidata a la Alcaldía de la Villa de Santa Brígida para las próximas elecciones municipales de 2027, una apuesta por una mujer profundamente arraigada al municipio, con una dilatada experiencia profesional y de gestión pública y un firme compromiso con el desarrollo de Santa Brígida.

Satauteña de nacimiento, Carmen Juez mantiene además estrechos vínculos familiares con las medianías de Gran Canaria. Diplomada en Ciencias Empresariales, forma parte de la plantilla del Ayuntamiento de Santa Brígida desde 2001, aunque su vinculación profesional con el municipio se remonta a hace más de treinta años, cuando desarrolló proyectos de formación y creación de empresas dirigidos a jóvenes.

Desde enero de 2025, es concejal de Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, donde actualmente asume las responsabilidades de Turismo y Comercio, Mercados Municipales, Desarrollo Rural y Mayores.

Su conocimiento de la Administración local, unido a su experiencia profesional y a su profundo arraigo en el municipio, hacen de Carmen Juez un perfil con una visión directa de las necesidades, oportunidades y retos de Santa Brígida.

Unidos por Gran Canaria destaca de su candidata su capacidad de trabajo, experiencia, cercanía y conocimiento del municipio, así como su voluntad de impulsar un proyecto político que permita a Santa Brígida aprovechar todo su potencial, fortalecer su actividad económica y comercial, poner en valor su entorno rural y patrimonio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Carmen Juez / LP/DLP

Asimismo, la Dirección de Unidos por Gran Canaria considera que su actual equipo de concejales en la Villa de Santa Brígida está realizando una labor importante y extraordinaria desde sus respectivas áreas de Gobierno, dando continuidad al proyecto político de la formación y demostrando durante estos años su compromiso con el municipio, con la gestión pública y con la mejora de los servicios que se prestan a los habitantes del municipio.

En este sentido, la formación quiere poner en valor la labor desarrollada por José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, quien ejerció como alcalde de Santa Brígida desde 2023 hasta enero de 2025, en cumplimiento de uno de los principales puntos del acuerdo suscrito en 2023 para la conformación del Gobierno municipal.

Durante su etapa en la Alcaldía, Bravo de Laguna representó el proyecto de Unidos por Gran Canaria al frente del Ayuntamiento y trabajó para impulsar las actuaciones y objetivos contemplados en el acuerdo de Gobierno.

En enero de 2025, y también en cumplimiento de lo pactado en 2023, se produjo la cesión de la Alcaldía, manteniéndose, no obstante, Unidos por Gran Canaria dentro del Gobierno municipal hasta la actualidad.

De este modo, las concejalas Purificación Amador y Carmen Juez han continuado desarrollando y defendiendo el proyecto político de la formación desde sus respectivas áreas de responsabilidad, dando continuidad al trabajo iniciado al comienzo del mandato.

La Dirección destaca especialmente el trabajo que viene desarrollando Purificación Amador, al frente de las áreas de Política Económica y Fiscal, Recaudación, Gestión de la Deuda y Tesorería, Vivienda, Estadística y Limpieza de Dependencias y Colegios, cuya gestión considera fundamental para el adecuado funcionamiento de los servicios municipales y para la mejora de la gestión económica y administrativa del Ayuntamiento.

Por su parte, Carmen Juez desarrolla actualmente las responsabilidades de Turismo y Comercio, Mercados Municipales, Desarrollo Rural y Mayores, desde las que, según destaca la Dirección de Unidos por Gran Canaria, viene realizando una labor cercana y comprometida con diferentes sectores y colectivos del municipio.

Para la formación, el trabajo desarrollado por José Miguel Bravo de Laguna, Purificación Amador y Carmen Juez a lo largo de este mandato constituye una muestra del compromiso con Santa Brígida y una base sólida sobre la que seguir construyendo su proyecto político.

La designación de Carmen Juez como candidata a la Alcaldía supone así dar continuidad a ese trabajo, reforzar el proyecto de Unidos por Gran Canaria en la Villa y afrontar una nueva etapa con una candidata profundamente vinculada al municipio, con experiencia en la gestión pública y con la voluntad de liderar un proyecto de futuro para Santa Brígida.

La designación de Carmen Juez se produce, además, en el marco del acuerdo preelectoral suscrito en febrero de 2026 entre Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones insulares y autonómicas.

La Dirección de Unidos por Gran Canaria destaca que este acuerdo responde a la voluntad de ambas formaciones de “mejorar los indicadores de Gran Canaria en distintas áreas y materias y contribuir a transformar la realidad de los 21 municipios de la isla, que son una parte fundamental del desarrollo de Canarias”.

Desde la Dirección de la formación se subraya igualmente que “una Canarias fuerte no se hace sin una Gran Canaria potente” y se defiende que el acuerdo entre Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria pretende “sumar fuerzas, fortalecer la posición de Gran Canaria y trabajar desde los municipios para construir una isla con mayor capacidad de liderazgo, desarrollo y oportunidades”.

Unidos por Gran Canaria forma parte del Gobierno municipal, desde donde viene desarrollando su proyecto y asumiendo importantes responsabilidades de gestión.

Noticias relacionadas

La candidatura de Carmen Juez supone, por tanto, un paso adelante en la consolidación de ese proyecto y una apuesta por seguir trabajando por un municipio con más oportunidades, mejores servicios y mayor capacidad para afrontar los retos del futuro.