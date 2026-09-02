La Aemet avisa del tiempo para el Pino 2026: esta es la previsión para Teror por días durante las fiestas

Los peregrinos y resto de visitantes que acuden a las Fiestas del Pino 2026 en Teror miran estos días al cielo esperando que reine el buen tiempo mientras disfrutan de las celebraciones en honor a la patrona de Gran Canaria y la Diócesis de Canarias. La Ofrenda Romería del 7 de septiembre y el Día Grande, el 8, son dos de los actos principales del programa en los que se esperan miles de personas en la Villa Mariana.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación prevista para estas jornadas será, en general, estable, con una combinación de sol y nubes y probabilidades de precipitación reducidas.

Por el momento, no hay avisos meteorológicos activos para Teror para estas jornadas. No obstante, la predicción puede experimentar cambios a medida que se acerquen las fechas. La propia Aemet señala que sus predicciones municipales deben interpretarse como la tendencia más probable y que pueden existir diferencias dentro de un mismo municipio debido a factores como la altitud.

Predicción de la Aemet del tiempo en Teror entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, víspera de la Romería del Pino / Aemet

Previsión para el miércoles 2 de septiembre

El 2 de septiembre, día del desfile de vestimenta tradicional, comenzará con una probabilidad de lluvia del 0%. El viento soplará del norte y noroeste, con una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora.

Las temperaturas se situarán entre 17 y 26 grados, por lo que se espera una jornada sin precipitaciones y con condiciones favorables para las actividades previstas al aire libre.

Pregón del Pino de Teror / José Carlos Guerra

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre

El jueves 3 de septiembre, jornada con fiesta infantil y la grabación del programa Tenderete de RTVE aumentará ligeramente la posibilidad de precipitaciones, aunque seguirá siendo baja, con valores de entre 10% y 15%. El viento será del noreste y rondará los 10 km/h. Las temperaturas previstas estarán entre 10 y 29 grados.

Para el viernes 4, la probabilidad de lluvia será algo mayor, hasta alcanzar el 25%. El viento perderá intensidad y soplará del noreste a unos 5 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre 18 y 28 grados. Este día se celebra el Pinito Fest.

Fin de semana del Pino

El sábado 5 de septiembre se espera nuevamente una jornada predominantemente estable en este día de la Bajada de la Virgen del Pino de su trono. La probabilidad de precipitación será del 5%, con viento del norte de unos 19 km/h y temperaturas de entre 19 y 29 grados.

El domingo 6 de septiembre, con Ofrenda Poética y Encuentro Folclórico, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 5%. El viento soplará del norte a unos 10 km/h y las temperaturas estarán entre 18 y 27 grados.

En conjunto, la previsión apunta a unas Fiestas del Pino con tiempo estable y escasas posibilidades de lluvia, aunque será recomendable consultar la actualización de Aemet conforme se aproximen las distintas jornadas.

Habrá ampliación.