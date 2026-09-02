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Aldea de San Nicolás

La Aldea ofrece entradas gratuitas para el estreno teatral sobre la historia del Pleito

La representación, incluida en la programación del Centenario del Fin del Pleito de La Aldea, recorrerá tres siglos de acontecimientos históricos

Cartel obra teatral Centenario Fin Pleito La Aldea

Cartel obra teatral Centenario Fin Pleito La Aldea / LP/DLP

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El escenario del Centro Municipal de Cultura de La Aldea albergará este jueves 3 de septiembre una representación teatral sobre la historia del Pleito de La Aldea. La Concejalía de Cultura, dirigida por Víctor Juan Hernández, anuncia la entrega de entradas gratuitas para asistir al espectáculo.

Esta iniciativa está incluida en la programación conmemorativa del Centenario del Fin del Pleito de La Aldea y recorrerá más de tres siglos de acontecimientos vinculados a la lucha por la propiedad de la tierra y el agua. La propuesta busca ofrecer una mirada cercana y divulgativa a la historia del municipio además de trasladar al escenario algunos de los principales episodios y protagonistas de este proceso, fundamental para comprender la historia y la identidad de La Aldea de San Nicolás.

La función dará comienzo a las 20:30 horas y tendrá un aforo limitado, por lo que el Ayuntamiento recomienda retirar las entradas con antelación para poder disfrutar de la experiencia. La representación contará con la participación de un amplio elenco de actores y actrices que dará vida a los diferentes personajes y acontecimientos que marcaron este largo proceso histórico.

El concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández Rodríguez anima a la ciudadanía a participar en esta propuesta y destaca la importancia de mantener viva la historia del municipio. “Queremos que esta representación llegue al mayor número de personas posible porque conocer nuestra historia también es una forma de mantenerla viva”, señala.

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Además subraya que “el teatro nos permite acercarnos a nuestra historia de una manera diferente, poniendo rostro y voz a quienes vivieron aquellos acontecimientos y ayudándonos a comprender la importancia que tuvieron para nuestro municipio”.

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