Más árboles, suelos que absorben menos el calor y hoteles para insectos: San Bartolomé avanza en la creación de zonas de sombra en colegios y la renaturalización de entornos urbanos

Hoteles para insectos, plantación de vegetación autóctona resistente a zonas áridas e instalación de suelos con menor absorción del calor. San Bartolomé de Tirajana es uno de los municipios más afectados por las altas temperaturas en el Archipiélago y por ese motivo el Consistorio ha comenzado la primera fase del proyecto Generación de Islas de Frescor en entornos urbanos como medida de adaptación al cambio climático y fomento de la biodiversidad, que contempla la transformación de patios escolares, la recuperación de un solar en la avenida Touroperador Neckermann y la estabilización del talud próximo al Parque Botánico de Maspalomas.

Según ha informado el Ayuntamiento, ocho empresas han presentado sus ofertas al Plan de Gobernanza y se prevé que la adjudicación se produzca a mediados de octubre. El objetivo principal de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de casi tres millones de euros, es la creación de espacios de sombra en centros educativos y la renaturalización de espacios públicos del municipio.

Ocho empresas han presentado sus ofertas al Plan de Gobernanza y se prevé que en octubre se adjudique el proyecto

Mejora de colegios del municipio

La primera línea de actuación pretende transformar el patio de centros escolares en zonas de frescor con el objetivo de mejorar la calidad de vida del alumnado en los días marcados por las altas temperaturas. A modo de proyecto piloto, han sido seleccionados el CEO Pancho Guerra, la Escuela Infantil Fraguel Rock y el CEIP Juan Grande, pero la intención es ampliarlo a los 22 centros escolares del municipio. La intervención cuenta con un presupuesto de 1.104.446 euros.

Imagen de la cancha del CEIP Juan Grande. / LP/DLP

Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentran la sustitución del pavimento cementado por un suelo hecho con picón volcánico o puzolana, que son materiales que permiten una menor absorción del calor y conforman un tipo de sistema urbano de drenaje sostenible. Además, las mejoras incluirán nuevos sistemas de riego con agua regenerada, la plantación de especies adaptadas al clima árido y la eliminación de especies invasoras, pérgolas de madera con especies vegetales trepadoras, cabañas naturalizadas, refugios para aves y hoteles para insectos. El proyecto la participación del alumnado, los profesores y los padres del AMPA para que puedan proponer sus propias ideas.

Nuevo espacio verde en la avenida Touroperador Neckermann

La segunda actuación se desarrollará en un solar de 57.000 metros cuadrados en la avenida Touroperador Neckermann, en Maspalomas y cuenta con un presupuesto de 1.167.994 euros. El espacio, actualmente sin uso definido, será transformado en un parque urbano con zonas verdes, recorridos accesibles y áreas destinadas al descanso y la biodiversidad. El proyecto contempla la creación de zonas de plantación con especies autóctonas y la incorporación de elementos como bancos de madera, pérgolas vegetales, cajas-nido para aves. El objetivo es crear un espacio urbano natural que pueda disfrutar la ciudadanía.

Solar de la avenida Touroperador Neckermann. / LP/DLP

Renaturalización del entorno del Parque Botánico de Maspalomas

La tercera actuación se llevará a cabo sobre un talud de casi 6.500 metros cuadrados situado junto al Parque Botánico de Maspalomas y está dotada de una inversión de 221.452 euros. El espacio presenta actualmente problemas de erosión y limitaciones para el desarrollo de vegetación. La intervención incluirá trabajos de estabilización mediante aterrazamientos, plantación de especies arbustivas y aromáticas adaptadas al entorno, instalación de mantas orgánicas biodegradables y colocación de estructuras elaboradas con restos de poda para favorecer la retención de suelo, agua y nutrientes. Además, se incorporarán refugios para mariposas y otros elementos destinados a incrementar la biodiversidad urbana en conexión con el espacio naturalizado del parque.

Imagen de la ladera próxima al Parque Botánico de Maspalomas. / FRANCISCO ROMERO

Las tres líneas de actuación estarán acompañadas por acciones de gobernanza, comunicación, sensibilización y seguimiento. La iniciativa está financiada en un 85% por la Fundación Biodiversidad, a través de los fondos Feder, y en un 15% por el Ayuntamiento. El proyecto contempla la participación de colectivos vinculados a los centros educativos y a los espacios urbanos afectados mediante charlas y talleres para recoger aportaciones y necesidades.