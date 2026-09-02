El Festival de Payasos de Valsequillo estrena dirección y amplía su programación con cine y poesía

Valsequillo acogerá del 3 al 10 de septiembre la vigésima edición del Festival Internacional de Payasos 3 Días de Farándula, una cita que inicia una nueva etapa marcada por la incorporación de nuevas disciplinas artísticas y el relevo en la dirección del proyecto, que ahora recae sobre Aitana Monzón. La programación mantiene al clown como eje principal, pero amplía su propuesta con cine, poesía escénica y artes plásticas.

La edición de este año reunirá a artistas procedentes de Suiza, Argentina, Granada, Extremadura, Málaga, Madrid y Canarias, que llevarán sus espectáculos a las calles y plazas del municipio coincidiendo con la antesala de las Fiestas de San Miguel. El festival volverá además a estar dedicado a la causa palestina.

Una nueva dirección con vocación multidisciplinar

El cambio de etapa llega tras dos décadas de impulso de Luis Monzón, quien cede la dirección a su hija Aitana Monzón con el objetivo de renovar la propuesta y adaptarla a nuevos públicos. La nueva responsable plantea una programación basada en la mezcla de lenguajes artísticos y en el intercambio cultural.

"La hibridación cultural y el intercambio se añaden como nuevas vías de exploración creativa del festival", señaló Aitana Monzón, que apuesta por incorporar otras expresiones artísticas vinculadas a la diversidad cultural contemporánea.

Entre las novedades de esta edición figura 'Tres minutos de farándula', un concurso de cortometrajes audiovisuales cuyo premio, denominado La Papa de Oro, se entregará el siete de septiembre. A esta iniciativa se suman actividades relacionadas con la poesía escénica, a través del Poetry Slam, y las artes plásticas mediante propuestas de grafiti.

De izq a dcha, Luis Monzón, Aitana Monzón, Serafín Sánchez, Hernández Atta, Gardi Hutter y Armando Suárez. / LP/DLP

Dos décadas de clown y artes escénicas

El festival nació hace casi 20 años como una iniciativa vinculada al circo y al humor, y con el paso del tiempo se ha consolidado como una cita cultural de referencia. En la pasada edición de 2025 reunió a alrededor de 15.000 personas en el municipio.

La programación contará con la participación de artistas como Teresa Gubern, Siro Rodríguez, Cristo Henríquez, The Papas on the Mojo, Azis Gual, Payaso Chicheta, Rolando Ronandeneli, Saky Circus, Circo Vaya, Sebas Clown, Sésamo Teatro, Smile Factory, Vagamundos Teatro y Gardi Hutter, entre otros.

La presentación del festival tuvo lugar en la Biblioteca Insular de Gran Canaria con la participación del director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez; el alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta; el concejal de Cultura del municipio, Armando Suárez; y la nueva directora del evento, Aitana Monzón.

Durante la presentación, Serafín Sánchez destacó que el evento ha evolucionado manteniendo "la complicidad familiar" y la figura del clown como elemento central, aunque con una mirada más contemporánea. Por su parte, Juan Carlos Hernández Atta recordó que durante dos décadas el festival ha llevado "la magia del teatro, el humor y las artes circenses" a las calles y plazas de Valsequillo.

Luis Monzón explicó que nunca imaginó que la iniciativa alcanzara esta dimensión y defendió la necesidad de mantener vivo un espacio cultural construido durante años. "El padre delega para que el festival se regenere con savia nueva", afirmó durante el acto de presentación.

Reconocimientos de la edición 2026

El festival cerrará su programación de espectáculos con la entrega de los Premios Farándula 2026, prevista para el domingo 6 de septiembre a las 19.00 horas en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

En esta edición recibirán los galardones honoríficos Óscar Suárez, José Miguel López (Pipo), Cristo Cano, Pedro Pérez, Tomás Ruano, Tamara López y El Naciente, reconocimientos vinculados a la trayectoria cultural y artística relacionada con el espíritu del festival.