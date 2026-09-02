Global reorganiza sus guaguas al Campus de Tafira para adaptarlas a los nuevos horarios de entrada del alumnado

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), ha acordado con Global una reorganización de los servicios de transporte público con destino directo al Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para ajustarlos a los nuevos horarios de entrada establecidos por la institución universitaria. La modificación responde al nuevo sistema de acceso escalonado al campus, que fija dos franjas de llegada para los estudiantes, a las 8:00 y a las 9:00 horas. La medida pretende adaptar la oferta de guaguas a esta distribución y contribuir a reducir la concentración de desplazamientos que se produce a primera hora de la mañana en las principales vías de la isla.

Una reorganización vinculada al plan de movilidad

La adaptación de los servicios forma parte del Protocolo de Movilidad Sostenible impulsado por las administraciones para abordar los problemas de tráfico en Gran Canaria y avanzar en una planificación coordinada de los desplazamientos. Entre los objetivos del protocolo figura reducir la presión de vehículos en las horas punta, especialmente en la GC-1 y la GC-3.

La nueva programación mantendrá, con carácter general, servicios de transporte público adaptados a cada una de las dos franjas de entrada al Campus de Tafira. En los trayectos en los que sea más eficiente utilizar un transbordo, esta opción se aplicará únicamente a los servicios correspondientes a la segunda franja horaria.

Imagen de varias guaguas de Global estacionadas. / José Pérez Curbelo

Dos puntos estratégicos para los transbordos

Para facilitar las conexiones, la planificación incorpora dos puntos estratégicos de transbordo: el Cruce de Melenara, para los desplazamientos procedentes del eje sureste, y el Cruce de Almatriche, para los recorridos del eje centro. Estos puntos permitirán ajustar la oferta de transporte a la demanda prevista y mantener la continuidad de los desplazamientos hacia el campus.

La AUTGC señala que esta reorganización no implica una reducción generalizada de los servicios directos al Campus de Tafira, sino una redistribución de la oferta en función de las necesidades de movilidad detectadas. La previsión es que el reparto de usuarios entre las distintas franjas contribuya a una ocupación más equilibrada de las guaguas durante la primera hora del día.

Guaguas Municipales mantiene su programación actual

La adaptación afecta a los servicios de Global y no requiere, en esta fase, cambios en la programación de Guaguas Municipales. Según la AUTGC, la frecuencia actual de sus líneas y la distribución de la demanda permiten mantener una respuesta adecuada para la comunidad universitaria.

En los desplazamientos de regreso desde el campus no se prevé la misma concentración de usuarios que en las llegadas de primera hora, ya que las salidas se producen de forma más repartida durante la jornada. Por este motivo, la reorganización se centra principalmente en los accesos al Campus de Tafira.

Seguimiento de la demanda tras la puesta en marcha

La nueva programación tendrá un carácter dinámico y estará sometida a un seguimiento continuo por parte de la AUTGC. Una vez implantados los cambios, la oferta podrá ajustarse en función de la demanda real registrada y se contemplarán refuerzos cuando se detecten incrementos puntuales de usuarios.

Con esta actuación, el Cabildo de Gran Canaria busca coordinar la planificación del transporte público con los nuevos horarios de acceso al Campus de Tafira, en colaboración con la ULPGC y el resto de administraciones implicadas, con el objetivo de mejorar los desplazamientos y reducir la congestión en las principales vías de la isla.