Gran Canaria moviliza 8 millones de euros para paliar el golpe de Oriente Medio y la borrasca Therese en el sector primario

El Cabildo de Gran Canaria destinará ocho millones de euros en ayudas al sector primario para hacer frente al incremento de los costes derivados de la guerra en Oriente Medio y a los daños ocasionados por la borrasca Therese en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la isla. La partida se distribuirá a partes iguales entre ambas líneas de apoyo: cuatro millones de euros estarán destinados a compensar el sobrecoste generado por el contexto internacional, mientras que otros cuatro millones se dirigirán a los profesionales afectados por los daños provocados por la tormenta. Con este objetivo, el Ejecutivo insular abrirá una convocatoria pública antes de que finalice el año, en la que los productores podrán acreditar tanto el incremento de los costes de producción como los perjuicios sufridos a consecuencia del temporal.

Esta afirmación fue realizada este miércoles por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante una rueda de prensa celebrada en el propio edificio insular, donde también detalló que estas ayudas estarán destinadas, principalmente, a sufragar los costes de los insumos necesarios para las explotaciones agrarias y pesqueras de la isla. Entre estos gastos se incluyen, por ejemplo, la alimentación del ganado en el sector ganadero o el combustible utilizado por las embarcaciones pesqueras. No obstante, el reparto de los fondos entre los distintos subsectores se realizará de forma proporcional al peso específico de cada actividad y en función de los sobrecostes que esté asumiendo cada una de ellas.

Miguel Hidalgo, Antonio Morales y Alejandro Báez. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

«Este conflicto en Oriente Medio ha hecho necesario que el Cabildo de Gran Canaria evaluara el impacto que está teniendo en el sector, una situación que afecta de manera directa a la condición de territorio ultraperiférico de la isla. Por ello, hemos destinado esta ayuda directa de cuatro millones de euros mediante una convocatoria específica que permitirá paliar las consecuencias derivadas de esta crisis», explicó Morales.

207 solicitudes

Por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria destinará otros cuatro millones de euros para paliar los daños ocasionados por la borrasca Therese en el sector primario. Esta ayuda se habilita después de la apertura de una convocatoria para que agricultores y ganaderos pudieran declarar las afecciones sufridas en sus explotaciones. A esta convocatoria se presentaron 207 solicitudes procedentes de los 21 municipios de la isla, siendo San Mateo, Teror, Tejeda y Arucas las localidades que concentraron una mayor afección por el temporal.

De esta forma, el presidente especificó que este paquete de ayudas estará destinado a sufragar la reparación de los daños ocasionados en las explotaciones, entre ellos los relacionados con vallados, bodegas, herramientas y otro tipo de infraestructuras agrícolas.

Elaboración de la convocatoria

Con el objetivo de que estas ayudas lleguen cuanto antes a las personas afectadas, el Cabildo de Gran Canaria trabaja ya en la elaboración de una convocatoria pública que se prevé lanzar antes de que finalice el año. A través de ella, los beneficiarios podrán acreditar los daños y sobrecostes asumidos. Se tratará de una convocatoria en régimen de concurrencia pública que actualmente se está diseñando conforme a la normativa europea y estatal vigente.

Otras ayudas

Por otro lado, el regidor insular también recordó algunas de las ayudas que se han destinado al sector primario en ocasiones pasadas. En este sentido, por la crisis sanitaria del Covid-19, la consejería del Sector Primario ha invertido más de 11,6 millones (2020-2026) en facilitar la comercialización de la producción primaria, el mantenimiento de la ganadería insular, así como a otros sectores afectados como la pesca artesanal, la acuicultura y los productores de plantas ornamentales.

Además, tras la invaisón de Ucrania por parte de Rusia durante los años 2022-2024, los costes de combustibles y otros insumos se incrementaron de tal forma que pusieron en peligro la continuidad de muchas explotaciones agrarias y pesqueras por lo que, nuevamente, el Cabildo de Gran Canaria invirtió más de 6,7 millones, principalmente en el sector ganadero y pesquero de Gran Canaria.