Moya recupera el Festival Costa Norte tras un año de parón con Los Salvapantallas y Rut

La Villa de Moya recuperará los días 26 y 27 de septiembre el Festival Costa Norte, una cita que regresa tras el parón del pasado año y que volverá a reunir música, deporte, gastronomía y ocio en la zona de El Altillo, en El Pagador. El encuentro, que alcanza su duodécima edición, cerrará la temporada de verano con una programación abierta a vecinos y visitantes.

El festival mantendrá su formato multidisciplinar con dos jornadas de actividades junto al mar, en un espacio que se convertirá en punto de encuentro para disfrutar de conciertos, propuestas deportivas, talleres y una zona de mercado. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de la Villa de Moya y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, además de la colaboración de Ahembo y Tirma.

Dos jornadas de música en El Altillo

La programación musical comenzará el sábado 26 de septiembre con las actuaciones de Los Salvapantallas, Ruts & La Isla Music, procedente de Tenerife, el espectáculo 'Bachata Rosa', tributo a Juan Luis Guerra, además de OM Domínguez y Tabaiba. La jornada contará también con la participación de DJ Oficial Toni Bob.

El domingo 27 de septiembre será el turno de Señor Natilla y Los Lola, que completarán un cartel con diferentes estilos musicales y propuestas destinadas a públicos diversos.

Deporte, ocio y gastronomía junto al mar

El Festival Costa Norte ampliará su programación con actividades vinculadas al deporte y al entretenimiento. Durante todo el fin de semana se celebrará el Market Festival Costa Norte, acompañado de una oferta gastronómica y distintas iniciativas participativas.

Entre las actividades previstas destaca el Clínic de Tecnificación de Surfing Costa Norte, impartido por Pablo Solar, además de la propuesta 928 Experience, una Master Class de Zumba Fitness con instructores nacionales e internacionales y el nuevo Social Run. El programa se completa con talleres dirigidos a diferentes públicos.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, señaló que el regreso del festival permite recuperar una cita vinculada a la costa del municipio y destacó el valor del entorno de El Altillo como escenario para combinar cultura, deporte y ocio.

Por su parte, el consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, subrayó el apoyo de la institución insular a eventos culturales desarrollados en municipios pequeños y destacó la presencia de bandas locales dentro de la programación.

El concejal de Cultura, Festejos y Juventud, Octavio Suárez, explicó que esta edición busca recuperar el espíritu del festival con una programación amplia en la que la música comparte protagonismo con el deporte, los talleres, el mercado y la gastronomía.

Con esta duodécima edición, Moya vuelve a situar su costa como escenario de una de sus principales citas de final de verano. El Festival Costa Norte se celebrará con entrada libre los días 26 y 27 de septiembre en El Altillo, El Pagador, con actividades programadas durante todo el fin de semana.