La municipios ponen en marcha la maquinaria navideña de la Navidad para instalar el alumbrado y pistas de hielo

La maquinaria navideña comienza a coger velocidad, sin que haya acabado todavía el verano. Arucas, San Bartolomé de Tirajana y Gáldar han comenzado ya los trámites para poder dar al interruptor del encendido desde finales de noviembre a su alumbrado ornamental, que incluye también una pista de patinaje de hielo. Mientras, San Lucía organiza las actividades infantiles en la Avenida de Canarias.

Vigo, la nueva ciudad de la navidad española, ha comenzado ya a poner la iluminación y decorados por sus calles, a pocos meses del tradicional encendido. La ciudad gallega aspira de nuevo a convertirse en un gran parque temático, que atraiga a miles de visitantes, con más de 12 millones de led a lo largo de 500 calles, que formarán corredores de hasta kilómetros y 7.000 motivos ornamentales.

Del bañador al abrigo

De una forma mucho más modesta, en Gran Canaria algunos municipios no se quieren quedar atrás tras los últimos rescoldos veraniegos, y ya escogen sus decorados de fin de año.

Arucas ha dispuesto 599.387,2 euros para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental navideño, que alumbrará entre otros los parques de las Flores y la Paz, y las calles León y Castillo, Gourié, el mercado del casco y otras zonas del casco.

Los elementos suministrados por las empresas seleccionadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Arucas cuando se apague el alumbrado, debiendo quedar en condiciones adecuadas para su reutilización en campañas futuras.

Una de las pieas solicitadas de Arucas. / LP / DLP

El equipamiento incluye red luminosa tipo led modular destinada a la decoración de árboles, palmeras, jardineras, setos, pérgolas, fachadas y otros elementos urbanos. La unidad estará constituida por una malla flexible de cableado eléctrico con distribución uniforme de puntos led de alta eficiencia energética. "Este sistema resulta especialmente adecuado para el revestimiento lumínico de copas, troncos y ramas de arbolado ornamental, permitiendo obtener un efecto luminoso homogéneo y continuo, de gran impacto visual y elevada densidad de iluminación", según el concurso.

20 metros de hielo

En el caso de Gáldar, el alumbrado navideño será en régimen de alquiler, y cuenta con una partida inicial de 312.098,22 euros. El encendido será el 27 de noviembre y se apagará el 7 de enero de 2027. Y, a su vez, se ha abierto otro concurso para la instalación de una pista de hielo municipal temporal, con una partida adicional de 29.960 euros. La cancha volverá a montarse en el anexo al polideportivo Juan Vega Mateos, tendrá una superficie aproximada de 10 x 20 metros, con acabado de hielo apto para uso recreativo, iluminación ornamental y elementos decorativos acordes con la campaña navideña, sin interferir en la seguridad de los usuarios ni en la visibilidad del recinto.

En cuanto al alumbrado, en un lugar simbólico como la plaza de Santiago se instalará un cordón de tiras led para 25 árboles blanco cálido (150 metros por árbol = 3.750 metros), 40 motivos colgantes para los árboles, seis motivos tipo arco para las esquinas de la Plaza de Santiago, con una decoración en fachada de las Casas Consistoriales, con cortina led blanco cálido para cubrir toda la parte superior de la fachada (35 unidades de 2x1,5 metros), y cinco elementos colgantes.

A su vez, la rotonda del puente de los Tres Ojos dispondrá de una guirnalda blanco cálido para el Drago metálico de la rotonda (900 metros), nueve motivos en 3D para dentro de la rotonda del Drago sobre suelo, ocho motivos farolas rotonda. La decoración se extenderá por las calles del casco y los barrios.

2024 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. Feria de Navidad en el Parque Sur de Maspalomas andrés / ANDRES CRUZ

San Bartolomé de Tirajana ha aprobado un presupuesto de 222.190,86 euros para los trabajos de montaje e instalación de los elementos decorativos, que podrán iniciarse a partir de septiembre u octubre, en "función de las necesidades municipales y de la planificación presentada por la empresa adjudicataria". Deberán quedar totalmente finalizados antes del día 25 de noviembre de 2026. Los trabajos de desmontaje comenzarán el día 7 de enero de 2027.

Guirnaldas y lentejuelas

Dentro de los motivos ornamentales, los más numerosos serán las 370 unidades led de farola con estructura de aluminio, lentejuelas, hilo luminoso y guirnalda blanco cálido y blanco frío para su distribución por las calles. Y otras 370 unidades led de farola con estructura de aluminio, lentejuelas, hilo luminoso, y guirnalda verde y blanco frío.

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Por su parte, Santa Lucía está seleccionando ya el servicio de actividades de dinamización infantil, con una dotación de 47.460,39 euros. Por un lado, pretende contratar las actividades de dinamización infantil en distintos puntos de la localidad. Y, por otro, el servicio de actividades de dinamización infantil para navidad, previstas en la zona peatonal de la Avenida de Canarias en la época navideña, del 28 de noviembre al 26 de diciembre.