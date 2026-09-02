Nena Daconte actuará en las fiestas del Pino de Teror la noche de la bajada de la virgen

Nena Daconte pondrá la música a la noche del 5 de septiembre en las fiestas del Pino de Teror. La cantante actuará a partir de las 22.30 horas en una de las noches más señaladas de las fiestas: la de la bajada de la virgen del Pino. El concierto forma parte de la gira conmemorativa de la artista por su 20 aniversario en la industria musical. En él, el público vivirá un recorrido por los principales éxitos de la artista, acompañada de su banda y con un sonido renovado.

Antes de la actuación de Nena Daconte, a las 21.00 horas, el mismo escenario acogerá el espectáculo ‘Tributo a Manuel Carrasco’, protagonizado por el cantante Samuel Tosso. Ambos conciertos serán de acceso gratuito y serán la antesala de la verbena liderada por las actuaciones de Miss Music Band y Aithamy DJ.

Nena Daconte celebra dos décadas sobre los escenarios

Nena Daconte es un proyecto liderado por la cantante y compositora María Meneses, quien irrumpió en la escena musical en 2006 con el álbum He perdido los zapatos. Su música dejó una importante huella con una propuesta caracterizada por la sensibilidad de sus letras. Este año, celebra dos décadas de trayectoria con una gira en la que revisita los temas que marcaron su carrera, pero dándoles un nuevo sonido más eléctrico.

El público de Teror podrá disfrutar así de una selección de las canciones más conocidas de Nena Daconte dentro de una gira que mira al pasado, pero con una nueva lectura musical.

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Carte Tributo a Manuel Carrasco / LP/DLP

La actuación de Nena Daconte será precedida por el tributo a Manuel Carrasco, que tendrá lugar a las 21.00 horas. El espectáculo será protagonizado por Samuel Tosso, cantante y compositor andaluz que recrea los grandes éxitos de Manuel Carrasco con una interpretación que destaca por su parecido vocal con el artista y por su capacidad para transmitir la emoción y la energía de sus canciones.