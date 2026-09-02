El Pino de Teror
Nena Daconte actuará en las fiestas del Pino de Teror la noche de la bajada de la virgen
La actuación de Nena Daconte comenzará a las 22.30 horas del 5 de septiembre, será de acceso gratuito y estará precedida por un tributo a Manuel Carrasco
Nena Daconte pondrá la música a la noche del 5 de septiembre en las fiestas del Pino de Teror. La cantante actuará a partir de las 22.30 horas en una de las noches más señaladas de las fiestas: la de la bajada de la virgen del Pino. El concierto forma parte de la gira conmemorativa de la artista por su 20 aniversario en la industria musical. En él, el público vivirá un recorrido por los principales éxitos de la artista, acompañada de su banda y con un sonido renovado.
Antes de la actuación de Nena Daconte, a las 21.00 horas, el mismo escenario acogerá el espectáculo ‘Tributo a Manuel Carrasco’, protagonizado por el cantante Samuel Tosso. Ambos conciertos serán de acceso gratuito y serán la antesala de la verbena liderada por las actuaciones de Miss Music Band y Aithamy DJ.
Nena Daconte celebra dos décadas sobre los escenarios
Nena Daconte es un proyecto liderado por la cantante y compositora María Meneses, quien irrumpió en la escena musical en 2006 con el álbum He perdido los zapatos. Su música dejó una importante huella con una propuesta caracterizada por la sensibilidad de sus letras. Este año, celebra dos décadas de trayectoria con una gira en la que revisita los temas que marcaron su carrera, pero dándoles un nuevo sonido más eléctrico.
El público de Teror podrá disfrutar así de una selección de las canciones más conocidas de Nena Daconte dentro de una gira que mira al pasado, pero con una nueva lectura musical.
La actuación de Nena Daconte será precedida por el tributo a Manuel Carrasco, que tendrá lugar a las 21.00 horas. El espectáculo será protagonizado por Samuel Tosso, cantante y compositor andaluz que recrea los grandes éxitos de Manuel Carrasco con una interpretación que destaca por su parecido vocal con el artista y por su capacidad para transmitir la emoción y la energía de sus canciones.
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
- Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
- Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
- Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
- El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor
- El bar del sur de Gran Canaria donde sirven auténtica cocina canaria a precios económicos
- El Corona Roja ejecuta obras para 18 oficinas sin licencia urbanística