Santa Lucía de Tirajana impulsa al Ampas y a los colectivos con nuevas ayudas

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana abrirá el próximo lunes 7 de septiembre el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a organizaciones vecinales, colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de madres y padres (Ampas). La convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre y permitirá financiar actividades y gastos vinculados al funcionamiento de estas entidades durante el año 2026.

Las ayudas forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones municipal y se tramitarán a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, entidad colaboradora del Ayuntamiento para la gestión de la convocatoria. El objetivo es respaldar el trabajo que desarrollan los colectivos sin ánimo de lucro en diferentes ámbitos del municipio.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, agradeció durante la reunión mantenida este miércoles la labor que realizan estas organizaciones durante todo el año y destacó que “llegan a sectores a los que la administración no llega”.

El encuentro, celebrado en el salón de actos de las oficinas municipales, reunió a representantes de organizaciones sociales, asociaciones vecinales y Ampas, a quienes se explicaron las bases de la convocatoria y los procedimientos necesarios para presentar las solicitudes.

La concejala de Participación Ciudadana, Arminda Santana, explicó que la colaboración con la Cámara de Comercio permitirá facilitar la tramitación de las ayudas. Además, indicó que desde el 7 hasta el 27 de septiembre las entidades dispondrán de un teléfono y personal especializado para resolver dudas y asesorar durante el proceso de solicitud.

Por su parte, el concejal de Educación, Mario Bordón, dio la bienvenida al nuevo curso a las Ampas y colectivos sociales y destacó la importancia de continuar trabajando desde los distintos ámbitos en los que participan estas entidades.

Actividades, formación y equipamiento

Las subvenciones contemplan el apoyo económico para la realización de actividades organizadas por colectivos vecinales, AMPAS y ONG, así como otros gastos asociados a su funcionamiento.

Entre los conceptos que podrán recibir financiación se incluyen gastos de funcionamiento, adquisición de equipamientos, transporte, actividades formativas, gastos bancarios o seguros, según las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.

Aunque el periodo oficial de presentación comienza el 7 de septiembre, durante esta semana el Ayuntamiento remitirá a las entidades interesadas los modelos de solicitud y la documentación necesaria para participar en el procedimiento.

Las ayudas estarán destinadas a actividades realizadas o previstas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. La convocatoria establece límites económicos según el tipo de gasto y recomienda que los pagos justificados se realicen mediante transferencia bancaria para facilitar la acreditación de los mismos.