MÍSTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2026
Saúl Llorente roza el podio en Míster International Spain y termina entre los seis mejores de España
El representante de Las Palmas concluye su participación entre los seis finalistas del certamen nacional, cuya corona fue para el balear Javier Iglesias
El representante de Las Palmas, Saúl Llorente, concluyó su participación en Mister International Spain 2026 entre los seis mejores candidatos del país, después de alcanzar la gran final celebrada este sábado en el Teatro Romano de Medellín (Badajoz). La corona fue finalmente para el representante de Baleares, Javier Iglesias, mientras que José Fernando García Mestre, de Tenerife, obtuvo el segundo puesto y el representante de Ourense, Antón Regal, completó el podio.
Con este resultado, el candidato grancanario pone el broche a un certamen en el que logró situarse entre los aspirantes más destacados de España tras superar las diferentes pruebas celebradas durante toda la semana.
El ganador representará a España
El nuevo Mister International Spain 2026, Javier Iglesias, tiene 27 años, mide 1,87 metros, estudió Comercio Internacional y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y trabaja actualmente como agente inmobiliario. Además, posee un nivel C1 de inglés y entre sus aficiones figuran el deporte, el fútbol y los viajes. Como vencedor del certamen, será el encargado de representar a España en uno de los concursos internacionales de belleza masculina más importantes del mundo.
Un Top 6 con representación canaria
Junto al ganador y los tres primeros clasificados, el Top 6 lo completaron los representantes de Jaén, Cantabria y Las Palmas, mientras que el grupo de doce semifinalistas lo integraron también los candidatos de Almería, Cádiz, Gipuzkoa, Madrid, Salamanca y Lugo.
La gala estuvo presentada por el canario Víctor Cruz y por Alba Pérez, Miss International Spain 2024, y contó con la actuación de Luitingo. Entre los miembros del jurado figuraban, entre otros, Yola Berrocal, José Calle, primer español en conquistar Mister International en 2023, y Alejandro Cifo, primer finalista de Mister Supranational 2017.
Una semana de competición en Medellín
La localidad extremeña de Medellín acogió durante toda la semana el certamen nacional, convirtiéndose en el punto de encuentro de los representantes de todo el país. El municipio, conocido por su castillo, su teatro romano y por ser la cuna de Hernán Cortés, volvió a convertirse en el escenario de uno de los concursos de belleza masculina de mayor prestigio en España.
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