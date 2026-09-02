El secreto de la Romería del Pino está en Osorio: así se preparan las yuntas que llevarán las carretas hasta Teror

Cada año, cuando llega septiembre, Teror se convierte en el centro de todas las miradas de Canarias con la celebración de la Romería-Ofrenda del Pino, una cita que reúne tradición, folclore y devoción en torno a la patrona de Gran Canaria.

Miles de personas acompañan a las carretas que llegan desde los distintos municipios de la Isla cargadas con productos típicos y representaciones de la identidad de cada pueblo.

Pero detrás de la imagen que cada 7 de septiembre recorre las calles de Teror existe un trabajo que comienza mucho antes. En la Finca de Osorio, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Gran Canaria, se preparan algunos de los protagonistas menos visibles de esta celebración: las yuntas que tirarán de varias de las carretas participantes en la Romería del Pino.

La Finca de Osorio: un pulmón verde de la historia de Teror

Situada en el municipio de Teror, la Finca de Osorio es uno de los grandes tesoros naturales de Gran Canaria. Este espacio, integrado en el Parque Rural de Doramas, conserva una importante representación del bosque de laurisilva que antiguamente cubría buena parte del norte de la Isla y se ha convertido en uno de los lugares más visitados por quienes buscan naturaleza, senderos y patrimonio.

Además de su valor ambiental, Osorio mantiene una estrecha relación con las tradiciones del municipio. Sus caminos, sus animales y las labores que todavía se desarrollan en la finca forman parte de una manera de entender el territorio que conecta con el pasado y presente agrícola y ganadero de Gran Canaria.

Es precisamente allí donde Manolo Ortega, arrendatario de la Finca de Osorio, trabaja durante todo el año con los animales que tendrán un papel protagonista en la próxima edición de la Romería del Pino que se celebra el próximo lunes, 7 de septiembre.

Cuatro yuntas preparadas para la gran cita del 7 de septiembre

Ortega será el encargado de llevar las yuntas que tirarán de las carretas de Teror, Mogán, el Cabildo de Gran Canaria y La Aldea de San Nicolás durante la Romería-Ofrenda del próximo 7 de septiembre.

"De aquí salen cuatro yuntas y cada una va a su sitio", explica Manolo Ortega, que conoce de primera mano el esfuerzo que requiere preparar a los animales para una jornada tan especial.

El trabajo no empieza unos días antes de la fiesta, sino desde que los animales son jóvenes. "Se empieza desde jóvenes a poner el yugo y a caminar con el yugo puesto. Van aprendiendo poquito a poquito a cambiar de lado, izquierda, derecha, y se van entrenando para que aprendan a hacer fuerza", relata.

Aunque pueda parecer una tarea complicada por el peso de las carretas, Ortega asegura que los animales están preparados para afrontar el recorrido. "Si el carro está bien cargado, no es mucho peso lo que tienen que tirar porque va sobre ruedas. Para la yunta no es ningún problema".

Una tradición que une a las ocho islas Canarias

Para Manolo, la Romería del Pino representa una de las grandes muestras de identidad de Canarias porque permite reunir en un mismo espacio las diferencias y tradiciones de cada isla.

"A pesar de que somos ocho islas, todas son diferentes, con su traje típico, con su música. Cuando todo ese tipo de cosas se conjugan en un mismo día y evento, le da una grandiosidad tremenda", señala.

La llegada de las carretas a Teror se ha convertido en una imagen imprescindible de las fiestas. Cada municipio intenta mostrar sus raíces a través de sus productos, sus vestimentas y sus expresiones culturales.

Del carro y el Pino a una romería multitudinaria

Ortega también recuerda una época en la que la celebración tenía un carácter más sencillo y donde cada carro representaba de forma directa la tradición de cada municipio.

"La romería de antes era más tradicional, porque todos los municipios traían sus productos típicos de la zona. Uno traía almendras y se ponía a repartir almendras, otro traía bizcochos...", recuerda.

Para él, la esencia estaba en la sencillez. "Era muy tradicional con un carro y un Pino. Era la decoración que tenía, no había otra: era el carro y un Pino colgado.

El trabajo invisible detrás de la fiesta

Detrás de cada imagen de la Romería del Pino hay meses de preparación y personas que mantienen vivas tradiciones que pasan de generación en generación.

En la Finca de Osorio, Manolo Ortega continúa con una labor que mezcla conocimiento, paciencia y pasión por los animales. "Conlleva trabajo, sacrificio y que te guste, claro", resume.

Una frase que refleja el esfuerzo de quienes hacen posible que, cada 7 de septiembre, las calles de Teror vuelvan a llenarse de música, carretas y tradición canaria.