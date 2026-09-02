Qué hacer esta semana en las Fiestas del Pino 2026: todos los actos y horarios

Las Fiestas del Pino 2026, en honor a la patrona de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias, afrontan esta semana una de sus etapas centrales con una programación que combina música, folclore y tradición.

Entre el 2 y el 6 de septiembre, la agenda incluye la celebración del Pinito Fest, la grabación del programa de Televisión Española en Canarias Tenderete y una nueva edición del Festival Folclórico de Gran Canaria, además de los actos musicales que continuarán durante los días posteriores.

Pinito Fest: música urbana el 4 de septiembre

Uno de los principales actos musicales de esta semana será el Pinito Fest, previsto para el 4 de septiembre. El cartel reunirá a Soge Culebra, Bejo, Rodrigo Fénix y Elo Minetti, en una jornada especialmente dirigida al público interesado en las nuevas tendencias de la música urbana.

El festival se integra en el programa de las Fiestas del Pino y servirá para ampliar la oferta de actividades que se desarrollan alrededor de la celebración religiosa y tradicional.

La programación musical continuará el 5 de septiembre, cuando Nena Daconte protagonizará uno de los conciertos destacados de las fiestas, después de la Bajada de la Virgen.

Ese mismo día también está previsto el espectáculo ‘Tributo a Manuel Carrasco’, a cargo de Samuel Tosso, que llevará al escenario una selección de los temas más conocidos del artista andaluz.

‘Tenderete’ vuelve al Convento de las Dominicas de Teror

La música tradicional tendrá también un papel destacado el 3 de septiembre. A partir de las 21.00 horas, el centenario Convento de las Dominicas de Teror volverá a convertirse en escenario de la grabación del popular programa de Televisión Española en Canarias ‘Tenderete’.

El acto cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas, y repite el emplazamiento utilizado durante la edición del pasado año.

La grabación permitirá llevar nuevamente a la televisión una muestra del patrimonio musical y folclórico de Canarias desde uno de los espacios históricos vinculados a las Fiestas del Pino.

El Festival Folclórico de Gran Canaria reunirá a las ocho islas

La víspera de la romería-ofrenda, el 6 de septiembre, tendrá lugar en la Plaza de Sintes de Teror la 34ª edición del Festival Folclórico de Gran Canaria. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas.

La cita reunirá a representantes de las ocho islas mediante la participación de distintas agrupaciones. El cartel estará integrado por Sabinosa, de El Hierro; Dunas de Corralejo, de Fuerteventura; Chemida, de Gran Canaria; Coros y Danzas de La Gomera; Alfaguara, de La Palma; Guadarfía, de Lanzarote; la Escuela de Folclore de Adeje, de Tenerife; y la Parranda de Los Toledo, de La Graciosa.

En esta edición, el festival rendirá homenaje al veterano periodista Antonio Betancor, reconocido con el Roque Nublo de Plata en el apartado de Folclore en 2016 por el Cabildo de Gran Canaria.

La celebración cuenta además con la colaboración de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, que patrocina el traslado de los grupos procedentes de las diferentes islas.

La romería-ofrenda, el gran acto del 7 de septiembre

Aunque queda fuera del periodo comprendido entre el 2 y el 6 de septiembre, la programación de esta semana desembocará directamente en uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas del Pino: la 74ª edición de la Romería-Ofrenda, que se celebrará el 7 de septiembre a partir de las 16.00 horas.

La cita, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Teror, mantiene una tradición iniciada en 1952 por Néstor Álamo.

La comitiva estará encabezada por la carreta de Teror, como municipio anfitrión, seguida por la del Cabildo de Gran Canaria. A continuación desfilarán La Aldea de San Nicolás y Mogán, que, debido a su ubicación geográfica, no participan en el sorteo del orden de las carretas.

Después será el turno de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Telde, Gáldar, Valleseco, Arucas, Santa María de Guía, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Vega de San Mateo, Moya, Artenara, Agaete, Firgas, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria.

Más conciertos durante las Fiestas del Pino 2026

La agenda musical no terminará con la romería. El 8 de septiembre, día grande de las fiestas, será el turno de Seguridad Social, mientras que el 9 de septiembre se celebrará el espectáculo ‘Symphonic Rhapsody of Queen’, un tributo a la banda británica que combina sus grandes éxitos con un formato orquestal.

El programa continuará el 10 de septiembre con la actuación de Cali y el Dandee, que pondrá el cierre a otra de las grandes noches musicales de esta edición.

De esta forma, las Fiestas del Pino 2026 afrontan sus días centrales con una programación que combina los actos religiosos y tradicionales de Teror con propuestas musicales para públicos diferentes, manteniendo como principales puntos de encuentro el folclore canario, la cultura popular y la celebración en torno a la patrona de Gran Canaria.

Actos en las Fiestas el Pino en Teror del 2 al 6 de septiembre

Miércoles 2 de septiembre

19:00 horas — Desfile de vestimenta tradicional de Gran Canaria C.B. Erasmo Hernández

Lugar: Alameda Pío XII.

Con la actuación de ‘Cantos de Origen’, con Patricia Muñoz y Jonathan Campos como solistas, y Miguel Afonso, Gonzalo Macías e Ivanoff Rodríguez como músicos. Percusión: Samuel Medina. Presenta David Naranjo.

Jueves 3 de septiembre

17:30 a 19:30 horas — Fiesta infantil y familiar

Lugar: Alameda Pío XII.

Actividad dirigida a niños y niñas de todas las edades, con un espacio de juego diseñado por Priscilla Vela.

21:00 horas — ‘Tenderete en El Pino’

Lugar: Convento de las Dominicas.

Grabación del programa de TVE Tenderete, con la participación de la Parranda de Tenderete y los solistas José Ángel Suárez, Patricia Muñoz, Iván Quintana y José Amador, además de una actuación sorpresa. También actuarán el timplista Abraham Ramos y su banda. Presentan Roberto Herrera, Fátima Hernández y Sara Fez.

Viernes 4 de septiembre

09:00 horas — Ensayo del Ejército para el Día del Pino

Lugar: Plaza del Pino.

19:00 horas — Tardeos del Pino

Lugar: Parque de Sintes.

Con la actuación de ‘Café de Luna’.

20:30 horas — PINITO FEST, Festival Joven de Teror

Lugar: Plaza de Sintes.

Actuarán Soge Culebra, Bejo, Rodrigo Fénix y Elo Minetti, junto al DJ Airam Vega. La apertura del festival correrá a cargo de ‘Múdate Studios’.

Sábado 5 de septiembre

18:30 horas — Santo Rosario

Lugar: Basílica del Pino.

19:00 horas — Eucaristía

Lugar: Basílica del Pino.

Preside el reverendo Antonio Perera Pérez.

20:00 horas — Bajada de la Imagen de la Virgen

21:00 horas — Concierto Tributo a Manuel Carrasco, en la voz de Samuel Tosso

Lugar: Plaza de Sintes.

22:30 horas — Concierto de Nena Daconte

Lugar: Plaza de Sintes.

00:00 horas — Actuación de Miss Music Band y Aitamy Dj

Lugar: Plaza de Sintes.

Domingo 6 de septiembre

08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 19:00 horas — Eucaristías

18:30 horas — Santo Rosario

Lugar: Basílica del Pino.

19:00 horas — Tardeos del Pino

Lugar: Parque de Sintes.

Con la actuación de ‘Que Chimba’.

20:00 horas — Ofrenda poética a la Virgen

Lugar: Basílica del Pino.

20:30 horas — 34º Encuentro Folclórico de Gran Canaria

Lugar: Plaza de Sintes.

Participan ‘Sabinosa’ (El Hierro), ‘Dunas de Corralejo’ (Fuerteventura), ‘Chemida’ (Gran Canaria), ‘Coros y Danzas’ (La Gomera), ‘Alfaguara’ (La Palma), ‘Guadarfía’ (Lanzarote), ‘Escuela de Folclore de Adeje’ (Tenerife) y ‘Parranda Los Toledo’ (La Graciosa).

23:00 horas — Verbena ‘La Previa’ con ‘La Combinación’

Lugar: Plaza de Sintes.