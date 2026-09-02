Canarias
Telde, Arguineguín y San Bartolomé de Tirajana claman por la defensa de Ceuta como suelo español
Cientos de personas se concentran en las principales plazas bajo el lema "Ceuta no se vende"
Telde, Arguineguín y San Bartolomé de Tirajana clamaron este miércoles por la defensa de Ceuta como territorio español ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Bajo la consigna de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", cientos de personas se echaron a la calle en la plaza de San Juan de Telde, así como en la entrada del muelle de Arguineguín, rebautizado desde la visita del papa León XIV el pasado mes de junio como Muelle de la Esperanza y a las puertas de las oficinas municipales de Maspalomas. Las concentraciones se celebraron después de la llegada de miles de migrantes a la frontera de Ceuta durante el pasado mes de agosto, un episodio que ha generado movilizaciones en distintas zonas del país.
En Telde, los asistentes llegaron para mostrar su respaldo a los residentes ceutíes, y buena parte de ellos lo hizo portando banderas de España. La concentración transcurrió bajo el lema “Ceuta somos todos”, como muestra de solidaridad y respaldo ante la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma. En el muelle moganero, cientos de personas corearon el "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". En primera fila, varios vecinos sujetaban una pancarta de varios metros en la que se podía leer el mensaje “Mogán está con Ceuta”.
Mogán recuerda la crisis de Arguineguín
La alcaldesa, Onalia Bueno, proyectó un vídeo en el que se recopilaban imágenes del puerto de Arguineguín en 2020, cuando la localidad sufrió una de las crisis migratorias más graves de su historia. El metraje recordó el hacinamiento de miles de migrantes llegados en pateras y cayucos durante el año de la pandemia. “Lo que estamos viendo hoy en Ceuta nos resulta inevitablemente familiar”, señaló la regidora, que recordó que hace seis años en Mogán vivieron una situación muy similar cuando se abrió barrera del muelle y cientos de migrantes quedaron desatendidos en las calles de Arguineguín. Bueno destacó que en aquel momento desde el Consistorio advirtieron que “una crisis migratoria de aquella dimensión no podía gestionarla un Ayuntamiento”.
Durante el acto, la alcaldesa invitó a subir al escenario junto a ella a María Jesús, una mujer ceutí que asistió a la concentración. La alcaldesa recordó que el Consistorio pidió “coordinación, medios” y que el Gobierno de España asumiera “el liderazgo” de una competencia que le corresponde, pero asegura que lo que se vivió fue “improvisación y falta de coordinación” entre administraciones.
Reivindicación de más coordinación
La regidora señaló que “seis años después” se vuelven a escuchar “las mismas reclamaciones”, pero ahora desde Ceuta. Realizó múltiples comparaciones, afirmando que "hasta tres ministros llegaron a pasar por el muelle de Arguineguín, los mismos que han pasado por Ceuta". Bueno recordó que el 30 de julio de 2026, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "pidió que la actuación se tratara como una emergencia nacional y reclamó una actuación inmediata, coordinada y bajo un mando único". La alcaldesa realizó varios símiles entre ambas situaciones y recordó que "Arguineguín denunció insuficiencia de medios y efectivos y ahora Ceuta necesita más efectivos y medios". La alcaldesa insistió en que tanto hace seis años en Mogán, como ahora en Ceuta, ha habido falta de coordinación y se ha tratado la situación desde la improvisación.
En San Bartolomé de Tirajana, el alcalde, Marco Aurelio Pérez, leyó un manifiesto y encabezó una concentración en la que destacó que "Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos". "La respuesta debe estar a la altura de la situación, debe ser una respuesta de Estado y debe contar con el compromiso de todas las administraciones", sentenció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
- Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
- Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
- Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
- El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor
- El bar del sur de Gran Canaria donde sirven auténtica cocina canaria a precios económicos
- El Corona Roja ejecuta obras para 18 oficinas sin licencia urbanística