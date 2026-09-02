Telde, Arguineguín y San Bartolomé de Tirajana claman por la defensa de Ceuta como suelo español

Telde, Arguineguín y San Bartolomé de Tirajana clamaron este miércoles por la defensa de Ceuta como territorio español ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Bajo la consigna de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", cientos de personas se echaron a la calle en la plaza de San Juan de Telde, así como en la entrada del muelle de Arguineguín, rebautizado desde la visita del papa León XIV el pasado mes de junio como Muelle de la Esperanza y a las puertas de las oficinas municipales de Maspalomas. Las concentraciones se celebraron después de la llegada de miles de migrantes a la frontera de Ceuta durante el pasado mes de agosto, un episodio que ha generado movilizaciones en distintas zonas del país.

En Telde, los asistentes llegaron para mostrar su respaldo a los residentes ceutíes, y buena parte de ellos lo hizo portando banderas de España. La concentración transcurrió bajo el lema “Ceuta somos todos”, como muestra de solidaridad y respaldo ante la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma. En el muelle moganero, cientos de personas corearon el "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". En primera fila, varios vecinos sujetaban una pancarta de varios metros en la que se podía leer el mensaje “Mogán está con Ceuta”.

Mogán recuerda la crisis de Arguineguín

La alcaldesa, Onalia Bueno, proyectó un vídeo en el que se recopilaban imágenes del puerto de Arguineguín en 2020, cuando la localidad sufrió una de las crisis migratorias más graves de su historia. El metraje recordó el hacinamiento de miles de migrantes llegados en pateras y cayucos durante el año de la pandemia. “Lo que estamos viendo hoy en Ceuta nos resulta inevitablemente familiar”, señaló la regidora, que recordó que hace seis años en Mogán vivieron una situación muy similar cuando se abrió barrera del muelle y cientos de migrantes quedaron desatendidos en las calles de Arguineguín. Bueno destacó que en aquel momento desde el Consistorio advirtieron que “una crisis migratoria de aquella dimensión no podía gestionarla un Ayuntamiento”.

Imagen de la concentración frente al muelle de Arguineguín. / LP/DLP

Durante el acto, la alcaldesa invitó a subir al escenario junto a ella a María Jesús, una mujer ceutí que asistió a la concentración. La alcaldesa recordó que el Consistorio pidió “coordinación, medios” y que el Gobierno de España asumiera “el liderazgo” de una competencia que le corresponde, pero asegura que lo que se vivió fue “improvisación y falta de coordinación” entre administraciones.

Reivindicación de más coordinación

La regidora señaló que “seis años después” se vuelven a escuchar “las mismas reclamaciones”, pero ahora desde Ceuta. Realizó múltiples comparaciones, afirmando que "hasta tres ministros llegaron a pasar por el muelle de Arguineguín, los mismos que han pasado por Ceuta". Bueno recordó que el 30 de julio de 2026, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "pidió que la actuación se tratara como una emergencia nacional y reclamó una actuación inmediata, coordinada y bajo un mando único". La alcaldesa realizó varios símiles entre ambas situaciones y recordó que "Arguineguín denunció insuficiencia de medios y efectivos y ahora Ceuta necesita más efectivos y medios". La alcaldesa insistió en que tanto hace seis años en Mogán, como ahora en Ceuta, ha habido falta de coordinación y se ha tratado la situación desde la improvisación.

En San Bartolomé de Tirajana, el alcalde, Marco Aurelio Pérez, leyó un manifiesto y encabezó una concentración en la que destacó que "Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos". "La respuesta debe estar a la altura de la situación, debe ser una respuesta de Estado y debe contar con el compromiso de todas las administraciones", sentenció.