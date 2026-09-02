Telde llevará a Teror una carreta dedicada a sus 675 años de historia, con la fruta, la verdura y las flores como protagonistas

Telde participará en la 74ª edición de la Ofrenda-Romería a Nuestra Señora del Pino con una carreta especialmente vinculada a su patrimonio y su producción agrícola. La carreta, que ocupará el séptimo lugar en el desfile, servirá a su vez como celebración del su 675 aniversario de la ciudad.

La decoración de este año tendrá como motivos principales las frutas, verduras y flores. Además estos elementos se verán acompañados de elementos relacionados con la identidad del edificio tales como referencias a la cetrería y otras actividades tradicionales de la zona.

Una de las particularidades de esta edición es que buena parte del trabajo de decoración tendrá que realizarse directamente en Teror. La incorporación de elementos naturales en la propuesta artística se llevará a cabo una vez que la carreta llegue a la Villa Mariana, con el objetivo de conservar la frescura de los productos y garantizar su correcta colocación.

Acompañamiento folclórico

Además de la decoración, la representación contará con diferentes colectivos culturales y folclóricos del municipio acompañarán a la comitiva durante la Romería. Entre ellos se encuentra la Agrupación Folclórica Entre Amigos de Jinámar, que será la encargada del acompañamiento musical así como los cuerpos de baile de Entre Amigos, Tajea y Torna, junto a la Escuela de Tradición y Cultura de Jinámar.

De esta manera, la ciudad pretende trasladar hasta Teror una muestra de sus distintas generaciones, barrios y expresiones culturales. El concejal de Festejos Miguel Rodríguez afirma que el Ayuntamiento desea que: “Telde esté representada no solamente por una carreta, sino por su gente, por sus grupos culturales, por sus músicos y por sus cuerpos de baile”.

Así mismo el Consistorio facilitará la participación de los vecinos del municipio al habilitar 11 guaguas gratuitas para desplazarse a Teror. Con esta iniciativa la Concejalía de Festejos y Ferias continúa con el servicio prestado en 2025 que permitió a más de 600 personas desplazarse desde Telde y participar en la romería.

El Ayuntamiento anima a los vecinos y vecinas a participar vestidos con la indumentaria tradicional canaria, reforzando así el carácter popular de una de las principales celebraciones de la cultura tradicional de Gran Canaria.

Con esta participación, Telde llevará a Teror una representación de sus barrios y sus tradiciones, en un año especialmente simbólico para la ciudad por la celebración de sus 675 años de historia.