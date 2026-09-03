El bar de Gran Canaria que lleva abierto desde 1963 y al que muchos acuden por su especialidad: las costillas al horno

En Gran Canaria hay establecimientos que mantienen la esencia aunque pasen los años y continúan ofreciendo una gastronomía basada en las recetas de siempre. Más concretamente, en Telde se encuentra La Oficina de Carlos - Bar Diego, un local con más de seis décadas de historia donde cuneta con un plato que desca por encima del resto.

El establecimiento, abierto desde 1963, conserva una carta basada en la cocina canaria tradicional y ofrece un trato cercano a familiar que muchos clientes lo comparan como "comer en casa de un familiar".

Cocina canaria

La carta del establecimiento cuenta con algunos clásicos de la gastronomía canaria. Entre las recomendaciones aparecen su ensaladilla rusa caramelizada, queso ahumado con mermelada de melocotón y miel de palma, calamares fritos o huevos rotos con pulpo, una elaboración diferente que no deja indiferente a quienes lo han probado.

También ofrece pata asada tanto para disfrutar como plato como en bocadillo, uno de los más populares de las islas.

La costilla al horno es la especialidad

Si hay un plato que identifica a La Oficina de Carlos Bar Diego son sus costillas al horno. Quienes han visitado el establecimiento destacan el palto y anima a quienes vayan a visitarlos en pedir su especialidad y disfrutarlas.

Las costillas al horno destacan por su textura, jugosidad y el toque crujiente que le aporta la corteza. Además, viene acompañada de papas arrugadas, lo que lo convierte en un plato perfecto para disfrutar tras abrir el apetito con otras elaboraciones de la cocina canaria.

Además de las costillas, otra de sus propuestas destacadas es el codillo a baja temperatura, una opción para quienes buscan platos contundentes y tradicionales.

Un clásico de Telde

La Oficina de Carlos Bar Diego se encuentra en la calle Ruiz Muñiz, 4, en Telde. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de la cocina casera y los sabores tradicionales.

Abre martes y miércoles de 8:30 a 15:15 horas, mientras que jueves y viernes amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 19:30 a 23:00 horas. En cambio, los sábados reduce su servicio de 12:00 a 16:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.