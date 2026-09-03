El Cabildo de Gran Canaria destina más de un millón de euros a becas para jóvenes estudiantes

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria ha destinado 1.038.389 euros a las ayudas para estudios postobligatorios de grado, postgrado y enseñanzas artísticas correspondientes al curso 2025/2026. La resolución provisional contempla que más de un millar de estudiantes de la Isla puedan beneficiarse de estas subvenciones destinadas a cubrir gastos de matrícula y transporte.

La convocatoria, dirigida por la consejera Olaia Morán, recibió un total de 2.800 solicitudes entre el 26 de febrero y el 25 de marzo de 2026. Tras el proceso de revisión de la documentación y la fase de subsanación, el Cabildo amplió la partida inicial de 875.000 euros con otros 200.000 euros para atender las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos en las bases.

Más de 1.300 ayudas incluidas en la propuesta provisional

La propuesta de resolución provisional recoge un total de 1.367 estudiantes beneficiarios. De ellos, 666 ayudas están destinadas al pago de las tasas de matrícula, con un importe global de 706.489,69 euros, mientras que 701 ayudas corresponden a gastos de transporte, con una cuantía conjunta de 331.900 euros.

Las subvenciones establecen una ayuda máxima de hasta 2.000 euros por estudiante para sufragar las tasas de matrícula y de hasta 1.000 euros para transporte, en función de las circunstancias de cada persona beneficiaria.

Ayudas vinculadas a otras becas educativas

Estas subvenciones del Cabildo de Gran Canaria están relacionadas con las convocatorias de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Gobierno de Canarias. Para poder acceder a la ayuda insular era necesario que ambas convocatorias hubieran sido resueltas y que las solicitudes correspondientes hubieran sido denegadas.

El retraso en la resolución de las becas del Gobierno de Canarias condicionó también los plazos de tramitación de estas ayudas insulares, según recoge la resolución provisional publicada por la institución insular.

Plazo abierto para presentar alegaciones

La resolución publicada tiene carácter provisional y no supone todavía el reconocimiento definitivo del derecho a percibir la ayuda. Las personas interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de que se dicte la resolución definitiva.

La información completa de la convocatoria, incluida la propuesta de resolución provisional y los anexos con la relación de solicitudes, está disponible en la página web de Gran Canaria Joven.