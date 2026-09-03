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Energías Renovables

El Cabildo de Gran Canaria impulsa plantas solares y almacenamiento energético en varios municipios de la isla

El Consejo Insular de la Energía desarrolla actuaciones en Vega de San Mateo, Telde, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana con plantas fotovoltaicas, baterías y puntos de recarga eléctrica

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en el Polígono Industrial de Arinaga.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en el Polígono Industrial de Arinaga. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía (CIEGC), continúa con la ejecución de varios proyectos destinados a ampliar la generación de energía renovable, incorporar sistemas de almacenamiento y extender la red de puntos de recarga eléctrica en espacios públicos de la isla. Las actuaciones se desarrollan en distintos municipios y se encuentran en diferentes fases de avance. Los proyectos contemplan el uso de espacios ya existentes para instalar placas fotovoltaicas y baterías que permitan producir energía limpia, reducir el consumo procedente de fuentes convencionales y avanzar en la descarbonización de las infraestructuras públicas.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, visitó varias de las actuaciones junto a representantes municipales de Vega de San Mateo, Telde, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana, donde se desarrollan parte de estas iniciativas relacionadas con la generación renovable y la movilidad eléctrica. “Estas infraestructuras suponen un avance importante para seguir extendiendo las energías renovables a todos los municipios de la isla y reducir la dependencia de los combustibles fósiles”, señaló García Brink.

Una cubierta solar en un colegio y nuevas comunidades energéticas

Una de las actuaciones previstas se localiza en la cancha del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos, en Vega de San Mateo, donde se instalará una cubierta fotovoltaica de 233 kWp junto a baterías de almacenamiento. El proyecto permitirá generar energía limpia y mejorar las condiciones de sombra y protección térmica para el alumnado. La instalación tendrá además un papel dentro de la futura Comunidad Energética de San Mateo, orientada a facilitar que los vecinos del municipio puedan disponer de mayor autonomía energética y reducir su huella ecológica.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink y la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, en la obra del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink y la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, en la obra del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos. / LP/DLP

Fotovoltaica y recarga eléctrica en Telde

En La Garita, en el municipio de Telde, los cinco puntos de recarga eléctrica previstos se complementarán con una instalación fotovoltaica y un proyecto de marquesinas con sistema de almacenamiento. La actuación contará con 174 módulos solares de 585 Wp, alcanzará una potencia pico de 101,8 kWp y tendrá una producción anual estimada de 189.773 kWh. El objetivo es impulsar el autoconsumo renovable en esta zona costera del municipio.

Proyectos de almacenamiento energético en Arinaga y Maspalomas

En el Polígono Industrial de Arinaga, en Agüimes, continúa la ejecución de uno de los proyectos de mayor dimensión incluidos en este despliegue. La actuación contempla dos plantas solares de 400 kW de potencia con almacenamiento de 4 MWh, además de otras dos plantas de 240 kW con baterías de 2 MWh vinculadas a la Comunidad Energética de Arinaga.

Por otra parte, en el sur de la isla, el Centro de Salud de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, se encuentra en fase de ejecución para incorporar una planta fotovoltaica de 236 kW sobre marquesinas situadas en el aparcamiento del complejo sanitario.

Marquesinas en el Centro de Salud de Maspalomas.

Marquesinas en el Centro de Salud de Maspalomas. / LP/DLP

Esta instalación incluirá también un sistema de baterías de almacenamiento energético y permitirá alcanzar una producción anual estimada de 475.423 kWh.

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Con estas actuaciones, el Cabildo de Gran Canaria continúa desarrollando infraestructuras orientadas a incrementar la producción renovable, mejorar la capacidad de almacenamiento y avanzar hacia un modelo energético con mayor presencia de fuentes limpias en los municipios de la isla.

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